الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

تأجيل الرحلة التجريبية العاشرة لصاروخ ستارشيب

تأجيل الرحلة التجريبية العاشرة لصاروخ ستارشيب
25 أغسطس 2025 12:27

أعلنت شركة سبيس إكس، إلغاء إطلاق المهمة التجريبية العاشرة لصاروخ ستارشيب التابع لها قبل الإطلاق بوقت قصير، بسبب مشكلة في موقع الإطلاق.

وقالت الشركة على منصة إكس: "نتوقف عن رحلة ستارشيب العاشرة اليوم لإتاحة الوقت لاستكشاف مشكلة في الأنظمة الأرضية وحلّها". ولم تقدم الشركة أي تفاصيل إضافية أو موعدًا جديدًا للاختبار.

وكان من المفترض أن يقلع صاروخ ستارشيب -أكبر نظام صاروخي - من ميناء الشركة الفضائي في ولاية تكساس الأميركية في رحلة تجريبية تستغرق حوالي ساعة.

أخبار ذات صلة
سماء الإمارات تشهد خسوفاً قمرياً كلياً خلال سبتمبر
"سبيس إكس" تجري اختباراً جديداً لصاروخها العملاق "ستارشيب"

ويتكوّن ستارشيب من جزأين المعزز سوبر هيفي الذي يبلغ طوله حوالي 70 مترًا، والمرحلة العليا، التي تسمى أيضًا ستارشيب، ويبلغ طولها حوالي 50 متراً. وتم تصميمه لتمكين البعثات المأهولة إلى القمر والمريخ.

وجرى تطوير النظام بحيث يمكن إعادة استخدام كل من المركبة الفضائية والمعزز بعد عودتهما إلى الأرض.

المصدر: وام
صاروخ ستارشيب
القمر
المريخ
آخر الأخبار
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
الرياضة
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
اليوم 17:04
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©