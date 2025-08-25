دورة تدريبية تتناول «العرض المسرحي.. من النص حتى العرض»

محمد عبد السميع (الشارقة)

بدعم من الهيئة العربية للمسرح، وبتعاون مع المسرح الوطني في مدينة درنة الليبية، تم تنظيم دورة تدريبية مسرحية بعنوان «العرض المسرحي.. من النص حتى العرض»، التي انطلقت في مدينة درنة في الأول من شهر أغسطس 2025 وتمتد حتى نهايته، متوجةً بنتاج مسرحي تم بناؤه كتطبيق لكل الجوانب التي قامت الدورة عليها.

وكانت الهيئة العربية للمسرح قد كلفت الفنان المسرحي الجزائري هارون الكيلاني، مؤطراً رئيساً للدورة، ليقدم للمتدربين التدريب في فنون الأداء وبناء الفكرة والارتجال عليها وكتابة النص وبناء المشهد المسرحي بصرياً وسمعياً وحركياً، وصولاً للعرض، كما كلفت الهيئة الفنان غنام غنام، مدير التدريب والتأهيل، مؤطراً زائراً، ليعمل على مسائل الكتابة المسرحية وفنونها وأدواتها، مما يساعد الفريق على ضبط دراماتورجي للنص الذي ابتدعوه.



اختبارات مبكرة

«الغرق على اليابسة» هو العرض الناتج عن هذه الدورة، التي بلغ عدد ساعات التدريب اليومي فيها ست ساعات على مدار 30 يوماً، وقد عمد الكيلاني إلى اختبارات مبكرة للعرض، إذ قدم في ساحات المدينة المختلفة تمارينه المسرحية بحضور الجمهور، واختبارات تفيد الممثل المؤدي والمؤطر والفرقة المسرحية في آن معاً، حيث سيتم العرض الرسمي نهاية هذا الشهر في مقر المسرح الوطني بدرنة



مؤشر عافية

الفنان هارون الكيلاني، مؤطر الدورة، عبر عن اعتزازه بالثقة التي أولتها الهيئة له بتكليفه، مبدياً حماسته وتقديره للروح التي يبديها مسرحيو درنة، من فنانين وإداريين، من اهتمام ورعاية وتوفير كافة السبل لإنجاح الدورة وتحقيق مآربها، وأشار الكيلاني إلى أن أجيالاً مختلفة من مسرحيي درنة والمناطق المجاورة يقفون جنباً إلى جنب في هذه الدورة، وتلك علامة في منتهى الأهمية لحاضر المسرح ومستقبله في درنة.

ومن جهته قال الفنان ناجي عبد اللطيف، مدير المسرح الوطني درنة: «إن نهوض المسرح في درنة في هذا التوقيت هو مؤشر عافية وإرادة أهل درنة للنهوض بعد الكارثة التي تعرضت لها المدينة قبل أقل من عام، حين هاجمها إعصار دانيال».

وأضاف ناجي أن تعاون الهيئة العربية للمسرح مع المسرح الوطني يعتبر أمراً غاية في الأهمية والحيوية، وحيا المؤطر الجزائري الكيلاني على جهوده في التدريب.



ثقة تامة

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله أكد في معرض حديثه عن الدورة أن «الهيئة العربية للمسرح لم ولن تتوانى عن الوقوف مع المسرحيين على امتداد الخريطة العربية، ذلك ما أنشأها عليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهذا ما نعاهده ونعاهد المسرحيين العرب عليه، ولذا جاء برنامج التدريب واختيار المؤطرين من أجل نتائج نحن على ثقة تامة بأنها ستتحقق»، وهنأ الأمين العام مسرحيي درنة على إرادة الحياة والتعافي.