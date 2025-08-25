إطلاق «كونغرس الشباب» لتمكين الجيل القادم في الصناعات الإبداعية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن «مركز أبوظبي للغة العربية»، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إطلاق مبادرة «كونغرس الشباب» ضمن فعاليات «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2025»، والتي تهدف إلى تخصيص مساحة فاعلة لطلاب الجامعات والمهنيين الشباب، لتمكين الجيل القادم من القادة والمبدعين في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والفنون، من خلال توفير فرص مميزة لتطوير مهاراتهم، وبناء شبكة علاقات وخبرات قيّمة، والتواصل مع نخبة من المبدعين والشركات والعلامات التجارية الرائدة في قطاع الصناعات الإبداعية.

ويقدّم برنامج «كونغرس الشباب» ضمن هذا الإطار مجموعة من البرامج، بما في ذلك ورش عمل لبناء القدرات المهنية، وجوائز الابتكار، وتوفير مساحة مخصّصة للشباب لعرض مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، بهدف صقل مهاراتهم للانطلاق في مسيرتهم المهنية ومنحهم فرصة فريدة لبناء علاقات في مختلف المجالات الإبداعية. وستُقام فعاليات البرنامج يومي 14 و15 سبتمبر 2025 في «الاتحاد أرينا» بأبوظبي، حيث يوجه البرنامج دعوته لطلاب الجامعات والمهنيين الشباب للمشاركة في هذه الأنشطة الملهمة.



فرص تواصل

كما ستوفّر الجلسات المتخصّصة وورش العمل فرصة قيّمة للتواصل مع نخبة من الخبراء من مؤسسات عالمية وإقليمية مرموقة مثل جوجل، أمازون ويب سيرفيسز (AWS) إضافةً إلى مبدعين بارزين مثل كاتبة السيناريو ومؤسسة ومديرة تنفيذية لغرفة سرد للكتابة الدرامية مريم نعوم، والمدير الإبداعي ومصمم الألعاب المعروف فوزي مسمار، بهدف تنمية المهارات العملية والإبداعية لدى المواهب الشابة والمعلمين والمصممين والمطورين وصنّاع المحتوى.

ويعود برنامج الجوائز خلال الكونغرس هذا العام ليقدم جائزة «ابتكار الشباب» لتكون مساحة مُلهِمة تهدف إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة تُسهم في تعزيز شغفهم العميق باللغة العربية.

وقد شارك في الدورة الماضية أكثر من 200 مشارك، فيما تشمل موضوعات التقديم لعام 2025 استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول ذكية تقرّب اللغة من جيل اليوم، واستخدام الأدوات الرقمية لابتكار قصة أو فكرة أو تجربة تعكس جمال اللغة العربية بأسلوب عصري، إضافةً إلى استلهام فنون الخط العربي أو التراث أو الرموز البصرية ومنحها حياة جديدة من خلال تصاميم معاصرة تعبّر عن روح الإبداع.



قدرات الشباب

أما برنامج بناء قدرات الشباب، والذي يهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات والشهادات اللازمة من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية مبتكرة، لتعزيز قدراتهم لتؤهلهم للريادة في المجالات التقنية والإبداعية المختلفة. ويتضمن اختيار 10 طلاب متميّزين لتأدية دور سفراء الكونغرس للشباب خلال فعاليات المؤتمر، وعلى مدار السنة في محيطهم أو من خلال منصات التفاعل المختلفة، ومما يمنحهم فرصة فريدة للتمثيل والمشاركة الفاعلة وبناء علاقات ومجتمعات إبداعية.

ساحة تفاعلية

سيتم استعراض المواهب الإبداعية الشابة في معرض الشباب الابداعي، باعتباره ساحة تفاعلية استثنائية تسلّط الضوء على إبداعات الشباب وتحتفي برؤاهم المعاصرة للغة والثقافة العربية من خلال وسائط فنية متنوعة.