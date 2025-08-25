الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للكتاب» تفتح باب الترشح لجائزة «ترجمان 2025»

جانب من معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورة سابقة
25 أغسطس 2025 21:50

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» فتح باب الترشح للدورة الثامنة من جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان»، والتي تهدف إلى تعزيز حضور الأدب العربي في المشهد الثقافي العالمي، وتشجيع دور النشر الأجنبية على ترجمة روائع الإبداع والفكر العربي إلى لغات أخرى، بما يسهم في بناء جسور ثقافية ومعرفية بين الشعوب.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.4 مليون درهم، وتُمنح لأفضل ترجمة أجنبية لأحد الأعمال العربية، وتواصل الهيئة استقبال طلبات الترشح حتى 15 سبتمبر المقبل، وتُعلن أسماء الفائزين خلال حفل افتتاح الدورة الـ 44 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في نوفمبر المقبل، وتتيح للمهتمين فرصة التعرف على معايير الترشح، عبر الموقع الرسمي للمعرض.
وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان» تعكس التزام الهيئة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تجاه تعزيز حضور الأدب العربي، والمشروع الحضاري للإمارة على الساحة العالمية.
وأضاف: «الترجمة هي عملية بناء للوعي المشترك بين الحضارات، وأداة فاعلة لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل، وتوسيع دائرة الحوار الثقافي، ومن هنا عملنا بتوجيهات وقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، على أن تكون الجائزة منصة تدعم الشراكات بين دور النشر والمترجمين، وتفتح أمام الأدب العربي آفاقاً جديدة للوصول إلى القراء بلغاتهم الأم، وتنقل جوهر الإبداع العربي إلى العالم».
وتفتح الجائزة بابها أمام دور النشر التي أنجزت أول ترجمة أجنبية معتمدة لعمل عربي متميز في طبعته الأولى، مع اشتراط تقديم أربع نسخ ورقية من الكتاب المترجم، ونسخة واحدة من العمل العربي الأصلي، إلى جانب ملخص باللغتين العربية أو لغة الترجمة لا يتجاوز 500 كلمة، تتضمن التعريف بالمؤلف، ومضمون العمل، وأهميته الثقافية والأدبية، كما تشترط الجائزة إرفاق الوثائق التي تثبت حقوق النشر والترجمة والتداول.

معرض الشارقة للكتاب
جائزة ترجمان للترجمة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
جائزة ترجمان
الشارقة
الإمارات
ترجمان
هيئة الشارقة للكتاب
آخر الأخبار
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
الرياضة
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
اليوم 17:04
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©