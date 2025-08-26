الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الإماراتي لكتب اليافعين» يستقبل 176 مشاركة في مسابقة الكتابة الإبداعية

«الإماراتي لكتب اليافعين» يستقبل 176 مشاركة في مسابقة الكتابة الإبداعية
26 أغسطس 2025 21:58

الشارقة (وام)

استقبلت مسابقة الكتابة الإبداعية 2025، التي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ضمن حملة «اقرأ، احلم، ابتكر» هذا العام 176 مشاركة قدمها 139 طالباً وطالبة مقارنة بـ 53 مشاركة في دورة 2024، وهو ما يعكس نجاح المسابقة الموجهة للفئة العمرية من 6 إلى 18 عاماً في ترسيخ مكانتها كمبادرة وطنية فاعلة لرعاية المواهب الأدبية الناشئة.
وشهدت المسابقة تنوّعاً في التوزيع الجغرافي للمشاركين، حيث تصدّرت العاصمة أبوظبي القائمة بـ 38 مشاركة، تلتها الشارقة بـ 36 مشاركة، ثم دبي بـ 29 مشاركة، والفجيرة بـ 18 مشاركة، إلى جانب مشاركات متفرقة من بقية إمارات الدولة.
وضمّت المشاركات قصصاً كتبها أطفال من مختلف الجنسيات العربية، ومن الناطقين بالعربية من بعض الجنسيات الأجنبية، وتصدّر الأطفال الذين يحملون جنسية دولة الإمارات المشاركين بواقع 58 مشاركاً، يليهم 24 مشاركاً من الجنسية السورية، و20 من الجنسية المصرية.
وتوزعت المشاركات المقبولة البالغ عددها 143 مشاركة على ثلاث فئات عمرية، حيث استحوذت الفئة الكبرى (13-18 عاماً) على العدد الأكبر من المشاركات بواقع 54 مشاركة، ثم المتوسطة (10-12 عاماً) بـ 49 مشاركة، تلتها الفئة الصغرى (6-9 أعوام) بـ 40 مشاركة.
وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس، إن مسابقة الكتابة الإبداعية من أهم الأدوات لتقوية الروابط بين الطفل واللغة العربية، وتغذية قدرته على التفكير النقدي وبناء شخصيته.
وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة متخصصة تضم كُتّاباً وأكاديميين وخبراء في أدب الطفل وفق معايير دقيقة.
ويحصل الفائز من كل فئة عمرية على جائزة مالية قدرها 3000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الكتب وشهادة تقدير، كما تُنشر القصص الفائزة على موقع الحملة الإلكتروني لتشجيع الفائزين على مواصلة الكتابة.

مروة العقروبي
مجلس كتب اليافعين
الكتابة الإبداعية
الشارقة
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
الإمارات
