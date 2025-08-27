الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

هيئة الشارقة للمتاحف: المرأة الإماراتية قدمت نماذج مُلهمة في التميُّز والإبداع

هيئة الشارقة للمتاحف: المرأة الإماراتية قدمت نماذج مُلهمة في التميُّز والإبداع
27 أغسطس 2025 15:19

الشارقة (وام)

رفعت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المرأة الإماراتية، في يومها الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام،  ويُقام هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع»، في تأكيد على النهج الوطني الراسخ في تعزيز قيم التكاتف والتكامل، وترسيخ دور المرأة شريكاً رئيسياً في مسيرة بناء الوطن وتنميته.وأكدت ديماس في تصريح لها أن الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة، أسهم في تمكينها من تحقيق إنجازات رائدة في مختلف القطاعات، حيث قدمت نماذج ملهمة في التميُّز والإبداع والمسؤولية المجتمعية، وأصبحت مصدر إلهام للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية ستظل نبعاً لا ينضب للعطاء.
وأعربت عن بالغ تقديرها للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، لما قدّماه من مبادرات استراتيجية ساهمت في تمكين المرأة، وتعزيز حضورها الفاعل محلياً ودولياً.
وأضافت أن هيئة الشارقة للمتاحف تؤمن بأهمية الاستثمار في الكفاءات النسائية، باعتبارها ركيزة لتحقيق الأهداف المؤسسية، مشيدةً بدور الموظفات في تحويل المتاحف إلى منصات معرفية ومجتمعية، أسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً ثقافياً عالمياً.

