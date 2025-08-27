«دبي للثقافة»: المرأة الإماراتية تمثل رمزاً للقوة والإبداع

دبي (الاتحاد)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على تحقيق التميُّز عبر ما حققته من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، ما جعل منها شريكاً فاعلاً في تنمية المجتمع وبناء الوطن وتشكيل ملامح مستقبله، لافتةً إلى أن يوم المرأة الإماراتية، الذي يرفع شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، يُعد تقديراً لمساهماتها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعماً لجهودها ودورها في مسيرة التنمية والتطوير.

وقالت: «تمثل المرأة الإماراتية رمزاً للقوة والإبداع، فهي أساس الأسرة وروح المجتمع وركيزته، وقد حظيت بدعم القيادة الرشيدة، التي أرست نهجاً متفرداً للاستثمار في قدرات المرأة وإمكانياتها، ما فتح أمامها آفاقاً واسعة للعطاء والنجاح، والمساهمة في بناء أسرة متماسكة وتربية الأجيال على القيم والأصالة»، وأشارت بدري إلى أن المرأة الإماراتية نجحت في تعزيز حضورها المؤثر في ميادين الثقافة والفنون، عبر قيادة وإدارة العديد من المشاريع الإبداعية، التي تجسّد رسالة الدولة الهادفة إلى توطيد التعاون وتبادل الرؤى مع العالم.