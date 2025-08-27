الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الشارقة للفنون» تنظم فعالية اليوم الواحد

«الشارقة للفنون» تنظم فعالية اليوم الواحد
27 أغسطس 2025 21:01

الشارقة (الاتحاد)

استعداداً لانطلاق النسخة المقبلة من معرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء» في ديسمبر 2025، تنظم مؤسسة الشارقة للفنون فعالية خاصة ليوم واحد، تتيح للزوار اقتناء منشورات فنية ومطبوعات أخرى من أرشيفها بأسعار مخفّضة.
تُقام هذه الفعالية الخاصة يوم 30 أغسطس/ آب 2025، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً، في رواق 2 بساحة المريجة، وتأتي في سياق التحضير لمعرض «نقطة لقاء»، الذي يولي اهتماماً خاصاً بالناشرين المستقلين في دولة الإمارات وخارجها، ويُعد مساحة حيوية لتبادل المعرفة وبناء المجتمع الفني.
يتزامن تنظيم النسخة الخاصة مع افتتاح «دائرة حائرة»، المعرض الفردي الأول للفنانة الإماراتية عفراء الظاهري، فضلاً عن انطلاق برنامج صوتي يمتد لأسبوع بقيادة المنتج والمؤرشف والمنسق الموسيقي مالك عبد الرحمن، لاستعراض الصوت بوصفه أرشيفاً حياً وذاكرة معنية بالشتات.

مؤسسة الشارقة للفنون
الشارقة
الإمارات
