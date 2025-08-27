الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«مكتبات الشارقة العامة» تُطلق منصة «مكتبة المعرفة الذكية»

27 أغسطس 2025 21:03

الشارقة (الاتحاد)
أطلقت «مكتبات الشارقة العامة» النسخة المُحدَّثة من منصة «مكتبة المعرفة الذكية»، التي تقدم دورات مهنيّة وتقنيّة عن بُعد يقدمها نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين، بتصميمٍ أكثر سلاسة يدعم التصفّح عبر الهواتف، ويقدّم مسارات تعليمية قصيرة باللغتين العربية والإنجليزية مع اختبارات تفاعلية وشهادات فورية.
وإلى جانب محتواها المتنوّع في البرمجة وريادة الأعمال واللغات، تتيح المنصة تسجيلاً مؤتمتاً بخطوة واحدة، كما يُعرَض فيديو إرشادي موجز يوضِّح آلية الانتساب والاستفادة من الدورات.
كما تدعم «مكتبة المعرفة الذكية» الصناعات الثقافية من خلال تمكين الأفراد من اكتساب المهارات التي تؤهلهم لإنتاج محتوى معرفي عالي الجودة، سواء في النشر أو الترجمة أو الإعلام الرقمي، ما يجعل المنصة أداة استراتيجية في تعميق أثر مشروع الشارقة الثقافي، محلياً وعالمياً، وتحقيق رؤيته في أن تكون الثقافة جزءاً من حياة الإنسان اليومية، وليست مجرد فعل موسمي أو نخبوي.
وتتويجاً لمسيرة مئة عام على تأسيسها، تُدير مكتبات الشارقة ستة فروع موزّعة جغرافياً لتغطية المدن الساحلية والوسطى والجبلية، متيحةً موارد بـ 33 لغة لزهاء 200 ألف قارئ سنوياً، في مزيج يجمع البنية التقليدية بالحلول الذكية.

