التعليم والمعرفة

اختتام ورشة الإخراج في كلباء

صورة جماعية خلال الورشة (من المصدر)
27 أغسطس 2025 21:08

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت، الثلاثاء (26 أغسطس)، بالمركز الثقافي في كلباء، فعاليات ورشة الإخراج التي نُظمت في إطار «دورة عناصر العرض المسرحي الثانية عشرة»، التي تقيمها سنوياً دائرة الثقافة لتأهيل وإعداد المشاركين في مهرجان المسرحيات القصيرة، الذي تنظم دورته الثانية عشرة في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين.
حضر حفل الختام أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، مدير مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وثمّن جهود المشرف على الورشة الفنان المصري الدكتور جمال ياقوت، وقدم له شهادة تقديرية، كما تسلم المتدربون في الورشة شهادات مشاركة.
وفي كلمة له بمناسبة الختام، ثمّن ياقوت تجربة دورة عناصر العرض المسرحي، وقال: «دائماً ما أقول إنها من أهم المنصات العربية المخصصة لتأهيل وصقل مهارات هواة المسرح، كما أعدها مختبراً حقيقياً لمشرفي ومناهج التدريب المسرحي»، مشيداً بالإمكانات والوسائل التي أتيحت لتسهيل مهمته في الإشراف على الورشة.
وكانت الورشة التي انطلقت في السابع عشر من أغسطس، قد شهدت في يوميها الأخيرين مجموعة من التمارين العملية، ركّزت على كيفية تفادي المخرج للأخطاء التي قد تعوق التواصل الفعال بين عرضه المسرحي والجمهور.
وفي هذا الإطار، تطرق المشرف إلى أهمية أن يحرص المخرج على وضوح عمله المسرحي وسلاسته، مؤكداً أن ذلك يتحقق عندما «يكون المخرج دقيقاً وسريع البديهة وصاحب رؤية في كل تفصيل أو إجراء يتخذه فوق الخشبة أو خلفها، أكان حركة، أم حواراً، أم تغييراً مشهدياً».
ودعا مشرف الورشة المتدربين إلى ضمان جاذبية صورة العرض المسرحي، من خلال التنويع في الحلول الإخراجية.

