التعليم والمعرفة

إبداعات المرأة الإماراتية في «الجناح الوطني» تُبهر زوار بينالي البندقية

إبداعات المرأة الإماراتية في «الجناح الوطني» تُبهر زوار بينالي البندقية
27 أغسطس 2025 22:51

إيطاليا - البندقية (الاتحاد)
قالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نحتفي بيوم المرأة الإماراتية (28 أغسطس)، بينما تستمر فعاليات الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة في بينالي البندقية، بإبهار الزوار من جميع أنحاء العالم. يأتي هذا بفضل المعرض المبتكر الذي يحمل عنوان «على نارٍ هادئة»، من تقييم المعمارية والأستاذ المساعد في جامعة زايد والمؤسِسة المشاركة ومديرة الأبحاث في استوديو هولسوم، عزة أبو علم، وهي أول قيّمة فنية إماراتية تشرف على مشاركة الدولة في بينالي العمارة». وأضافت مديرة الجناح الوطني: «يعمل فريق نسائي عربي محلي في دولة الإمارات، نصفه من الإماراتيات، بالتعاون مع استوديو هولسوم، لإبراز البحث والتصميم الخاص بالتركيبة التي تحدث عندما تُلبي هياكل البيوت الزراعية احتياجات المناخات القاحلة وتُبنى في مناخ معتدل».
وحول الهياكل الزراعية المعروضة، قالت ليلى بن بريك: «يكتشف الزوار الإتقان في عمل المرأة الإماراتية، عبر سلسلة من التجميعات التجريبية للهياكل الزراعية التي أُنشئت باستخدام أساليب ومكونات متنوعة. يمثل كل تجميع سيناريو تركيبياً فريداً يُسلط الضوء على كيفية تفاعل المدخلات مثل ضوء الشمس والتظليل ودرجة الحرارة الخارجية والري والتهوية مع المخرجات، كدرجة الحرارة الداخلية ومستويات الإضاءة والرطوبة واستهلاك الطاقة من خلال الشكل المعماري. يؤثر هذا التفاعل بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل، مما يقدم رؤى حول الطرق الأكثر فعالية لتصميم وتكوين مجموعات الهياكل الزراعية».
واختتمت ليلى بن بريك حديثها، قائلة: «تأتي أهمية هذا الإنجاز ليتجاوز حدود الفن والعمارة، مؤكداً على الدور المحوري للمرأة الإماراتية في المشاركة الفعالة في مسيرة الابتكار العالمي، وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية، وإلهام الأجيال المقبلة نحو آفاق جديدة من الإبداع والتميز».

إعادة التفكير
ويقدم معرض «على نارٍ هادئة» تحليلاً لإعادة دمج الأجزاء المعمارية للهياكل الزراعية، ويدعو الزوار إلى إعادة التفكير في العلاقة المعقدة بين الغذاء والعمارة والمفاهيم الجديدة للزراعة. كما يصاحب هذا العمل الفني مواد صوتية ومتعددة الوسائط تتبع مراحل البحث في المعرض، وتدعو الزوار للانضمام إلى فريق البحث في رحلته، وتقدم رؤى ثاقبة حول منهجية المشروع ورؤيته المستقبلية.
يستقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة زواره في بينالي البندقية في معرضه «على نارٍ هادئة» منذ العاشر من مايو الماضي، ويستمر حتى الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل. يُمثل بينالي 2025 المشاركة الرابعة عشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المعارض الدولية للفنون والعمارة التي ينظمها بينالي البندقية، ومشاركتها السادسة في معرض العمارة الدولي.

المفوّض الرسمي
وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية منذ العام 2013. وتقدم المؤسسة، باعتبارها المفوض الرسمي تمويل الجناح الوطني، وتشرف على تعيين المنسقين الفنيين لكل معرض سنوي بالاستعانة بلجنة استشارية من خبراء الفنون والعمارة.
وتهدف مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان إلى تعزيز إمكانات مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة الإبداعية. وتشرف على مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات غير الربحية التي تشمل الفنون والثقافة والتراث والتنمية البشرية وتنمية الطفولة المبكرة داخل الدولة وخارجها. 

بينالي البندقية
