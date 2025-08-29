السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«كلمات» تطلق حملة موسّعة ضمن مبادرة «تبنَّ مكتبة»

«كلمات» تطلق حملة موسّعة ضمن مبادرة «تبنَّ مكتبة»
29 أغسطس 2025 16:25

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت «مؤسسة كلمات» إطلاق حملة موسّعة ضمن مبادرة «تبنَّ مكتبة»، تستهدف أكثر من 11.000 طالب وطالبة في 15 مدرسة أهلية خيرية، من خلال تزويدها بمكتبات متنقلة تضم 2.000 كتاب عربي مختار، إلى جانب تنظيم برامج قرائية وتثقيفية وزيارات ميدانية تعزز شغف الطلبة بالمعرفة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2025 - 2026، انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات 2025 «عام المجتمع».
وتسعى الحملة، التي تأتي بدعم «مجموعة ملتيبلاي» و«هيئة الشارقة للتعليم الخاص»، إلى بناء بيئة تعليمية مستدامة تتيح للطلبة فرصاً أوسع للتعلم والابتكار، وتدعم جودة العملية التعليمية في المدارس الأهلية الخيرية التي تحتضن آلاف الطلبة من مختلف الجنسيات والخلفيات. وقالت آمنة المازمي، مديرة مؤسسة كلمات: «من خلال هذه الحملة ضمن مبادرة (تبنَّ مكتبة) نعمل على تهيئة موارد قرائية عربية مناسبة للمراحل المختلفة، وجعل الكتاب والسرد القصصي جزءاً من اليوم الدراسي، بما يرسّخ عادة القراءة، ويضمن وصولاً عادلاً للمعرفة ويحمي الهوية الثقافية».
وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي، المدير العام لمجموعة ملتيبلاي: «نؤمن في مجموعة ملتيبلاي بدور المعرفة والقراءة كأدوات للاستثمار في بناء أجيال المستقبل. وفي ضوء إيماننا الراسخ بأهمية التعليم الذاتي، نحن فخورون بما حققناه من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (القراءة للقيادة)- Read to Lead، وبشراكتنا مع مؤسسة كلمات، حيث ساهمنا في توسيع نطاق الوصول إلى الكتب وتمكين الأطفال من تعزيز إمكاناتهم وقدراتهم».
بدورها، قالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص: «تأتي هذه الشراكة انسجاماً مع جهود الهيئة في ترسيخ حضور اللغة العربية بين الطلبة، وتعزيز بناء بيئات تعليمية شاملة ومستدامة تواكب تطلعات المجتمع وتخدم أجياله المقبلة، حيث نسهم من خلال هذه المبادرة في تمكين المدارس الأهلية من تفعيل مكتبات غنية وفاعلة، ودمج الأنشطة القرائية ضمن المنهاج ليومي، للارتقاء بجودة التعليم وتوسيع آفاق الوصول إلى مصادر المعرفة».
 

أخبار ذات صلة
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©