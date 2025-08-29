«كلمات» تطلق حملة موسّعة ضمن مبادرة «تبنَّ مكتبة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «مؤسسة كلمات» إطلاق حملة موسّعة ضمن مبادرة «تبنَّ مكتبة»، تستهدف أكثر من 11.000 طالب وطالبة في 15 مدرسة أهلية خيرية، من خلال تزويدها بمكتبات متنقلة تضم 2.000 كتاب عربي مختار، إلى جانب تنظيم برامج قرائية وتثقيفية وزيارات ميدانية تعزز شغف الطلبة بالمعرفة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2025 - 2026، انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات 2025 «عام المجتمع».

وتسعى الحملة، التي تأتي بدعم «مجموعة ملتيبلاي» و«هيئة الشارقة للتعليم الخاص»، إلى بناء بيئة تعليمية مستدامة تتيح للطلبة فرصاً أوسع للتعلم والابتكار، وتدعم جودة العملية التعليمية في المدارس الأهلية الخيرية التي تحتضن آلاف الطلبة من مختلف الجنسيات والخلفيات. وقالت آمنة المازمي، مديرة مؤسسة كلمات: «من خلال هذه الحملة ضمن مبادرة (تبنَّ مكتبة) نعمل على تهيئة موارد قرائية عربية مناسبة للمراحل المختلفة، وجعل الكتاب والسرد القصصي جزءاً من اليوم الدراسي، بما يرسّخ عادة القراءة، ويضمن وصولاً عادلاً للمعرفة ويحمي الهوية الثقافية».

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي، المدير العام لمجموعة ملتيبلاي: «نؤمن في مجموعة ملتيبلاي بدور المعرفة والقراءة كأدوات للاستثمار في بناء أجيال المستقبل. وفي ضوء إيماننا الراسخ بأهمية التعليم الذاتي، نحن فخورون بما حققناه من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (القراءة للقيادة)- Read to Lead، وبشراكتنا مع مؤسسة كلمات، حيث ساهمنا في توسيع نطاق الوصول إلى الكتب وتمكين الأطفال من تعزيز إمكاناتهم وقدراتهم».

بدورها، قالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص: «تأتي هذه الشراكة انسجاماً مع جهود الهيئة في ترسيخ حضور اللغة العربية بين الطلبة، وتعزيز بناء بيئات تعليمية شاملة ومستدامة تواكب تطلعات المجتمع وتخدم أجياله المقبلة، حيث نسهم من خلال هذه المبادرة في تمكين المدارس الأهلية من تفعيل مكتبات غنية وفاعلة، ودمج الأنشطة القرائية ضمن المنهاج ليومي، للارتقاء بجودة التعليم وتوسيع آفاق الوصول إلى مصادر المعرفة».

