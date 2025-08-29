«مكتبة محمد بن راشد» تروي مسيرة أم الإعلام الإماراتي

دبي (الاتحاد)

ضمن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، جلسة حوارية خاصة، حيث استضافت الدكتورة عائشة البوسميط لمناقشة كتابها: «حصة العسيلي.. أم الإعلام الإماراتي، امرأة حملت وطنها في قلبها لتجوب به العالم».

وشهدت الجلسة حضور نخبة من المثقفين والإعلاميين، إضافة إلى جمهور واسع تفاعل مع ما قدّمته الكاتبة من طرح ثري وإضاءات حول مسيرة الإعلام الإماراتي ودور المرأة فيه.

وأدار الحوار الكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي، الذي قدّم مع الكاتبة قراءة معمّقة في سيرة الإعلامية القديرة حصة العسيلي، والتي شكّلت علامة فارقة في تاريخ الإعلام الإماراتي، وكانت نموذجاً للمرأة الإماراتية الطموحة التي رافقت مسيرة الوطن منذ بداياته.

وتناولت الجلسة، أبرز محطات حياة حصة العسيلي، بدءاً من البدايات المهنية والإسهامات الرائدة في الإعلام الإماراتي، مروراً بالتحديات والنجاحات التي واجهتها، وصولاً إلى ما لقبت به بـ«أم الإعلام»، حيث أسست لمسيرة إعلامية مهنية امتدت عقوداً، وقدمت نموذجاً يُحتذى به في العطاء والالتزام الوطني.

كما تطرّق النقاش إلى مشاركاتها الدولية في المعارض العالمية والمؤتمرات الدولية، وإسهاماتها الفكرية والثقافية التي وثقها الكتاب عبر فصول متعددة، بالإضافة إلى ما حصلت عليه من تكريمات عربية ودولية مستحقة.

وفي ختام الجلسة، جرى توقيع الكتاب وتوزيعه على الحضور، بالإضافة إلى تكريم الإعلامية حصة العسيلي والمتحدثين، حيث تسلمت الدرع التكريمية بالنيابة عنها مؤلفة الكتاب الدكتورة عائشة البوسميط.