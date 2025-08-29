خليفة بن محمد بن خالد يشيد بدور المتحف المصري في حفظ التراث الإنساني

القاهرة (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة الإسكندرية – أبوظبي، بالدور المهم الذي يضطلع به المتحف المصري بالقاهرة في حفظ التراث الإنساني ونشر المعرفة.

وأكد معاليه أن مثل هذه الزيارات تسهم في دعم التفاهم الثقافي وتعزيز أوجه التعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

جاءت تصريحات معاليه خلال جولة قام بها في المتحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة، والتي عكست عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى مصر.

وخلال الجولة، اطلع معاليه والوفد المرافق على أبرز المقتنيات الأثرية التي يحتضنها المتحف، والتي تعكس ثراء الحضارة المصرية القديمة، من تماثيل فرعونية وقطع ملكية ونقوش تاريخية، كما استمع أعضاء الوفد إلى شرح مفصل حول تطور الفنون والهندسة المعمارية في مصر القديمة عبر العصور الفرعونية واليونانية والرومانية.

وكانت الزيارة قد شهدت عقد لقاءات رسمية مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الإسكندرية، ركّزت على بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين، وذلك ضمن إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق فرع جامعة الإسكندرية – أبوظبي مع بداية العام الأكاديمي 2025/ 2026.