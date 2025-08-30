كتاب يحتفي بـ «سرديات من التراث الشفاهي الإماراتي»

هزاع أبو الريش



يقدم كتاب «سرديات من التراث الشفاهي الإماراتي»، للباحث الفاضل يوسف أبو عاقلة، مجموعة من الحوارات التي تناولت سبعاً وثلاثين سردية، تم رصدها عبر مجموعة حوارات أجراها الباحث كونه متخصصاً بالتراث المحلي، مع عدد من الرواة الذين عاصروا مرحلة ما قبل النفط، ومعظمهم من جيل كبار السن.

وتدور الأحاديث حول تفاصيل تراثية، واجتماعية ورياضية وتجارب إحياء التراث عبر دعم القيادة الرشيدة لها، وغيرها من الموضوعات الجديدة، وهي تمثل في مجملها ما يمكن أن نطلق عليه أدب الشهادات. كما يعد هذا الكتاب البحثي عنصراً توثيقياً مهماً، يشمل عادات وقيم وتقاليد المجتمع الإماراتي الأصيلة، ما يجعله مرجعاً مُلهماً للأجيال الجديدة.

يقول المؤلف الباحث الفاضل أبو عاقلة لـ «الاتحاد»: «توثيق التراث الشفاهي ليس مجرد جمع للروايات والذكريات، بل هو فعل معرفي عميق يستعيد خبرات الأفراد والجماعات، بوصفها جزءاً من البنية الثقافية والاجتماعية لمجتمعاتنا. فالذاكرة الشفاهية تفتح أفقاً لفهم أنماط الحياة اليومية، وأنساق العلاقات، وطرائق التفكير التي قد لا ترصدها الوثائق الرسمية أو المصادر المكتوبة. ومن منظور الأنثروبولوجيا، تمثل هذه الذاكرة مادة حيّة تتيح تتبع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ورصد آليات التكيف مع التغيرات التاريخية، واكتشاف الاستمرارية والقطيعة في القيم والعادات، وإن اعتماد مثل هذا المنهج يمنحنا قدرة على قراءة التاريخ من الداخل، من منظور الفاعلين الاجتماعيين أنفسهم، بما يعكس أصواتهم وتجاربهم ويثري الوعي بتطور المجتمع في امتداداته المتعددة».

ويتابع: «لهذا جاء كتاب «سرديات من التراث الشفاهي الإماراتي» ليؤكد أن الذاكرة ليست مجرد حكايات فردية، بل وثيقة اجتماعية وثقافية تضيء مسارات المجتمع وتكشف عن أنماط تطوره من الداخل، بمنهجية تستلهم أدوات الأنثروبولوجيا لفهم الإنسان في سياقه التاريخي والمعيشي.





رصد دقيق ومرجع ملهم

يضيف الفاضل أبو عاقلة: قدمت أيضاً من خلال هذا البحث رصداً دقيقاً عبر الزيارات الميدانية التي قمت بها مثل: النظام الزراعي الفريد، وعادات المجتمع في واحة العين، أول موقع إماراتي مدرج على قائمة «اليونسكو للتراث العالمي»، وغيرها، بالإضافة إلى أنني لم أهمل التجارب الشبابية المهتمة بالتراث، إذ أنني ناقشت حضور التراث في السرد مع عدد من الكاتبات والروائيات الإماراتيات، وفنون التصميم والتصوير الضوئي الحاملة للتفاصيل التراثية، وأخيراً علاقة الإعلام والتراث. فالتجارب العملية المليئة بالخبرات التي اكتسبتها في مجال الصحافة التراثية، خلال الـ 10 سنوات، جعلتني أدرك مدى قيمة التراث وأهميته ومكانته ودوره وما الذي يقدمه للأجيال القادمة وما الذي يضيفه للإنسانية، كونه يعد مرجعاً مهماً وملهماً، ومن هنا بدأت رحلتي مع هذا البحث «سرديات من التراث الشفاهي الإماراتي».



آفاق جديدة

ويختتم أبو عاقلة بقوله: «على المعنيين أن يكثفوا مثل هذه الجهود التي تعزز من دور التراث، وأن يكون هناك مزيد من التخصيص للتراث إعلامياً، لا سيما في المطبوع من المجلات وملفات الصحف لتزيد النسبة المخصصة له حالياً بما يوازي مكانته وتأثيره في المجتمع الإماراتي، وهو الأمر الذي يسهم في رأيي بفتح آفاق جديدة لصنع اهتمام قاعدي بالتراث وليس أكاديمياً فقط، لاسيما أن المجتمع الإماراتي يعشق تراثه ويتمثله في حياته، وهو بالتأكيد يرحب بالمزيد مثل هذه الإنجازات التي ترسخ مكانة الإرث والموروث الوطني الخالد».