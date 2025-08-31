الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بتقنيات رصد متطورة.. تسجيل قرابة 53 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر صفر

بتقنيات رصد متطورة.. تسجيل قرابة 53 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر صفر
31 أغسطس 2025 09:26

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي عدد قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر صفر من عام 1447هجرية بلغ 52 مليوناً و823 ألفاً و962 شخصاً.


وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن المسجد الحرام بمكة المكرمة استقبل 7 ملايين و537 ألفاً و2 معتمر، وبلغ إجمالي عدد المصلين فيه 21 مليونا و421 ألفا و118 مصليا، منهم 51,104 مصلين في حجر إسماعيل.

وفي المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بلغ عدد المصلين 20 مليوناً و621 ألفاً و745، بينما تشرف 2,004,608 زوار بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وحظي 1,188,386 مصلياً بالصلاة في الروضة الشريفة.

يذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

المصدر: وام
الحرمين الشريفين
العمرة
مكة المكرمة
