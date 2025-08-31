الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

واتسآب يطلق خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي

واتسآب يطلق خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي
31 أغسطس 2025 15:02

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب خاصية جديدة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدم إعادة صياغة رسائلهم، أو تدقيقها، أو تعديل نبرتها.

وتستخدم هذه الميزة الجديدة، المسماة "مساعدة الكتابة"، تقنية المعالجة الخاصة من شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق واتسآب، وتتيح للمستخدمين استلام ردود مولدة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إطلاع شركة ميتا أو واتساب على الرسالة الأصلية أو إعادة صياغتها.

هذا يعني أن خصوصية الرسائل على المنصة تظل محفوظة حتى عند استخدام الأداة الجديدة. وباستخدام أداة مساعدة الكتابة، يمكن للمستخدم الحصول على مقترحات رسالة مكتوبة بالذكاء الاصطناعي بعد إعادة كتابة رسالته بطريقة محترفة أو مرحة أو داعمة أو بصياغة جديدة.

وتأمل منصة واتسآب من خلال إطلاق هذه الأداة في توفير وسيلة يمكن للمستخدم استخدامها في كتابة رسائل جيدة من داخل التطبيق بدلاً من اللجوء إلى تطبيقات خارجية للحصول على المساعدة مثل شات جي.بي.تي.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الخاصية قد لا تعجب الجميع بالطبع، لآن بعض المستخدمين قد يفضلون المحادثات الشخصية والصادقة مع الأصدقاء والعائلة على الرسائل المكتوبة بالذكاء الاصطناعي. فاستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة رسالة بريد إلكتروني رسمية مثلا أمر، واستخدامه لإرسال رسالة شخصية إلى أحد الأصدقاء أو الأقارب أمر آخر.

وتقول منصة واتسآب أنه بإمكان المستخدمين الوصول إلى الميزة الجديدة بالنقر على رمز القلم الجديد الذي يظهر عند كتابة رسالة في التطبيق. وبدأ توفير خاصية "مساعدة الكتابة" باللغة الإنجليزية في دول معينة منذ الأربعاء الماضي. 

المصدر: وكالات
واتساب
الذكاء الاصطناعي
