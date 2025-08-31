الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«ثقافة الشارقة» تعلن برنامجها السنوي للمهرجانات والملتقيات

«ثقافة الشارقة» تعلن برنامجها السنوي للمهرجانات والملتقيات
1 سبتمبر 2025 02:14

الشارقة (وام)

أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة، برنامجها السنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، الذي يمتد من سبتمبر المقبل حتى أغسطس 2026، ويتضمن أكثر من 40 مهرجاناً وملتقى على المستويات المحلية والعربية والعالمية في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الشارقة الريادي في الحراك الثقافي والفكري والإبداعي المتنوع.
وقال عبد الله بن محمد العويس، رئيس الدائرة: «إن تنظيم أكثر من 40 مهرجاناً وملتقى على المستويات المحلية والعربية والدولية، يعد تجسيداً للزخم الثقافي والمعرفي والإبداعي الذي تنتهجه الشارقة، ويعكس توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في إدامة التفعيل الثقافي وتسخير الجهود لجعل الثقافة والفنون والإبداع ركائز أساسية في الحياة العامة لتصبح خطاباً حضارياً عالمياً بين الشعوب». وأضاف أن الفعاليات الثقافية المتنوعة ضمن البرنامج تسهم في بناء بيئة ثقافية متميزة، تتيح للمثقفين العرب تقديم إبداعاتهم والمشاركة المستمرة في المهرجانات والأمسيات والندوات والعروض المسرحية، لافتاً إلى أن دائرة الثقافة تقدم في إطار البرنامج جوائز في الأجناس الأدبية المختلفة؛ تشجيعاً للمبدعين، كما تمنح تكريمات للقامات الثقافية البارزة اعترافاً بدورهم في إثراء المشهد الثقافي. تبدأ أولى فعاليات دائرة الثقافة من ملتقى الشارقة للسرد في التاسع من سبتمبر المقبل، إذ سيحلّ في جمهورية مصر العربية كمحطة عربية جديدة للدورة الحادية والعشرين، يعقبه انطلاق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته الثانية عشرة.
ويشهد أكتوبر المقبل، انطلاق الدورة السابعة من مهرجان مراكش للشعر المغربي، وتدشين الدورة السابعة من مهرجان كلباء الثقافي، في حين يحتفي مهرجان المفرق للشعر العربي بإطلاق دورته العاشرة.
ويحفل نوفمبر التالي بمهرجان الفنون الإسلامية في دورته الجديدة (26) تحت شعار «سراج»، في حين سيكون الجمهور المصري على موعد مع مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته العاشرة. ويحمل شهر ديسمبر 2025 العديد من الفعاليات، تبدأ من جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي في دورتها الـ6، يليها مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته التاسعة، واحتفاء بيت الشعر في الشارقة باليوم العالمي للغة العربية، ثم مهرجان القيروان للشعر العربي في دورته العاشرة، ومهرجانا خورفكان الثقافي «5»، والشارقة للمسرح الكشفي في دورته الـ13.

عبد الله العويس
الشارقة
دائرة الثقافة
ثقافة الشارقة
