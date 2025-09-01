الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الفجيرة للفنون الجميلة» تختتم برنامجها «صيفنا فن»

صورة جماعية خلال الفعالية (وام)
2 سبتمبر 2025 01:27

الفجيرة (وام)

اختتمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، فعاليات برنامجها الصيفي «صيفنا فن» 2025، بمشاركة 730 مشاركاً ومشاركة، وذلك في حفل شهد حضور عدد من المسؤولين وأولياء الأمور والجهات الداعمة.
وأكد علي عبيد الحفيتي، المدير العام للأكاديمية، خلال الحفل، أن البرنامج يمثل منصة إبداعية غنية، أسهمت في صقل مواهب الطلبة، وتنمية شغفهم بالفنون البصرية والمسرحية، مشيداً بالدعم الكبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يضع الثقافة والفنون في صلب أولوياته؛ باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع.
وأوضح أن برنامج العام تميّز بتنوع الورش الفنية التي شملت مجالات الفنون البصرية، التمثيل والمسرح، حيث وفّرت بيئة تعليمية تفاعلية أتاحت للطلبة تطوير مهاراتهم، والتعرف إلى أساليب جديدة في التعبير الفني. وكرّمت الأكاديمية الطلبة المتميزين المشاركين في البرنامج، إلى جانب الكادر التعليمي والجهات الراعية؛ تقديراً لدورهم في إنجاح فعاليات هذا الموسم الفني.

