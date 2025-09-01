الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«مكتبة محمد بن راشد» تحتفي بالإبداع والمعرفة طوال سبتمبر

مكتبة محمد بن راشد (من المصدر)
2 سبتمبر 2025 01:27

دبي (الاتحاد)

تقدم مكتبة محمد بن راشد في شهر سبتمبر، مجموعة متميزة من الفعاليات، التي تجمع بين الإبداع والمعرفة. تستهل مكتبة محمد بن راشد سبتمبر بعقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الأول من الشهر، للإعلان عن قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025.
وبالتعاون مع مجموعة دبي للفلك، تدعو مكتبة محمد بن راشد جمهورها لحضور حدث فلكي نادر، يتمثل بخسوف كلي للقمر، وتُقام الفعالية يوم الأحد المقبل. أما فعالياتها، فتبدأ بورشة «إبداع معماري على ورق».
وتقدم المكتبة بالتعاون مع معهد تطوير للتدريب الأمني، ورشة «الابتكار والقيادة في التغيير المؤسسي».
كما تُعقد مناظرة ثقافية بعنوان «الكتاب في عيون الأجيال». وتنظم المكتبة أيضاً ورشتين تفاعليتين، الأولى تعرّف المشاركين بأساسيات لغة الإشارة وأهميتها، فيما تركز الثانية على تمكين الصم والبكم من صناعة محتوى مرئي مبتكر بلغة الإشارة الإماراتية.
وتنظم المكتبة جلسة حوارية بعنوان «دبي: رحلة في ملامح السياحة والتحول الثقافي».
وتستضيف المكتبة بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، أمسية سينمائية تقدّم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة من مختلف دول العالم.

مكتبة محمد بن راشد
الإمارات
دبي
