معرض مستوحى من أشعار العويس باليونسكو 8 سبتمبر

دبي (الاتحاد)

تنطلق في الثامن من سبتمبر الجاري بقاعة ميرو في منظمة اليونسكو بباريس، فعاليات معرض «كلمات تهوى الجمال»، المستوحى من أشعار الشاعر الراحل سلطان العويس (1925 - 2000)، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على ولادته.

ويضع المعرض 28 لوحة فنية بين خط وتشكيل وحروفيات مذهبة ومزخرفة بريشة ألمع الفنانين العرب والعالميين.

وقد استوحت جميع الأعمال المشاركة في المعرض موضوعاتها من الشاعر سلطان العويس، حيث تجلّت في الأعمال النحتية والتشكيلية ملامح من حياة الشاعر وأفكاره وقيمه الوطنية. أما في لوحات الخط والزخارف، فقد حضرت أبيات شعرية ذاع صيتها لسلطان العويس، تحوّلت إلى أيقونات فنية ملوّنة ومذهّبة، عكست الفهم العميق للفنانين لمعاني شعره، سواء على المستوى الوجداني أو الوطني أو الاجتماعي.

كما يقام في القاعة ذاتها معرض لصور سلطان العويس مع شخصيات ورموز وطنية وأدباء ومفكرين عرب من الذين فازوا بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، ويضم معرض الصور 15 صورة ترصد جانباً من حياة الشاعر الراحل.

ويشارك في هذا المعرض كل من: إحسان الخطيب، أمير فلسفي، تاج السر حسن، حاكم غنام، حسام أحمد، خلود الجابري، محمد فاروق الحداد، زيد الأعظمي، سامي مكارم، سلمى المري، صاواش جويك، صلاح شيرزاد، عباس أخوين، عبد الجبار ويس، عبد القادر المبارك، عثمان أوزجاي، على شيرازي، عمران علي البلوشي، غلام أميرخاني، محسن عبادي، محمد أوزجاي، محمد فهمي، محمود العبادي، مصعب الدوري، نجاة مكي، نرجس نورالدين، هدى سعيد الظهوري، ياسر الدويك، يوسف الدويك.

ويأتي المعرض تزامناً مع الندوة الدولية الكبيرة «سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء»، التي ستقام في مقر اليونسكو يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، كأبرز فعاليات البرنامج الاحتفالي الواسع بمئوية الشاعر الراحل، وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على إرثه الثقافي والأدبي.