الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«تحقيق أمنية» تدخل البهجة إلى قلوب 5 أطفال

«تحقيق أمنية» تدخل البهجة إلى قلوب 5 أطفال
3 سبتمبر 2025 12:50

الفجيرة (الاتحاد)

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع مستشفى الفجيرة من تحقيق أمنيات 5 أطفال يتلقّون العلاج في المستشفى ضمن أجواء من البهجة. وتخلّلت الحفل أنشطة ترفيهية شارك فيها الأطفال وعائلاتهم، بدءاً من الرسم على الوجوه، مروراً بالعروض السحرية الجاذبة، وصولاً إلى اللحظة الأجمل التي كُشف فيها عن أمنيات الأطفال الـ5 وتحقيقها وسط فرحة لا تُوصف.

أخبار ذات صلة
منظمات إغاثية تدعو النمسا للتحرك من أجل حماية المدنيين في غزة
«الأونروا»: 660 ألف طفل في غزة خارج المدارس للعام الثالث

وقال حمدان الكعبي، عضو مجلس أمناء المؤسسة: «إن شراكتنا مع مستشفى الفجيرة تعكس التزام مؤسسة «تحقيق أمنية» بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الصحية في الدولة لنشر الفرح وزرع الأمل في نفوس الأطفال المرضى. نحن نؤمن بأن لحظات السعادة هذه تسهم بشكل مباشر في تحسين حالتهم النفسية وتمنحهم دفعة إيجابية في رحلة العلاج.
وقال الدكتور أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة: نحرص دائماً على أن تكون رعاية الأطفال المرضى شاملة للجوانب الصحية والنفسية معاً. إن التعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية» يمثّل إضافة قيّمة تسهم في تعزيز سعادتهم ورفع معنوياتهم، وهو ما ينعكس إيجابياً على استجابتهم للعلاج.

 

تحقيق أمنية
الأطفال
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©