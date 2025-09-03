«تحقيق أمنية» تدخل البهجة إلى قلوب 5 أطفال

الفجيرة (الاتحاد)

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع مستشفى الفجيرة من تحقيق أمنيات 5 أطفال يتلقّون العلاج في المستشفى ضمن أجواء من البهجة. وتخلّلت الحفل أنشطة ترفيهية شارك فيها الأطفال وعائلاتهم، بدءاً من الرسم على الوجوه، مروراً بالعروض السحرية الجاذبة، وصولاً إلى اللحظة الأجمل التي كُشف فيها عن أمنيات الأطفال الـ5 وتحقيقها وسط فرحة لا تُوصف.

وقال حمدان الكعبي، عضو مجلس أمناء المؤسسة: «إن شراكتنا مع مستشفى الفجيرة تعكس التزام مؤسسة «تحقيق أمنية» بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الصحية في الدولة لنشر الفرح وزرع الأمل في نفوس الأطفال المرضى. نحن نؤمن بأن لحظات السعادة هذه تسهم بشكل مباشر في تحسين حالتهم النفسية وتمنحهم دفعة إيجابية في رحلة العلاج.

وقال الدكتور أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة: نحرص دائماً على أن تكون رعاية الأطفال المرضى شاملة للجوانب الصحية والنفسية معاً. إن التعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية» يمثّل إضافة قيّمة تسهم في تعزيز سعادتهم ورفع معنوياتهم، وهو ما ينعكس إيجابياً على استجابتهم للعلاج.