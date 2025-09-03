الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

قصائد متنوعة في أمسية «بيت الشعر» بالشارقة

قصائد متنوعة في أمسية «بيت الشعر» بالشارقة
3 سبتمبر 2025 19:19

الشارقة (الاتحاد)

نظّم بيت الشعر في الشارقة، أمسية شعرية يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، شارك فيها كل من الشعراء: علي مي من فلسطين، محمد المامي من موريتانيا، وعلي النهام من البحرين، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وجمهور من النقاد والشعراء ومحبي الشعر. وقدمت الأمسية هناء الشاوي.
استهل الأمسية الشاعر البحريني علي النهام، بأبيات أشاد فيها بالشارقة في دعمها ورعايتها للثقافة والشعر والأدب، ثم قرأ نصوصاً تميَّزت بعمق اللغة وأصالة المعنى، ودهشة الصورة، وافتتح بقصيدة «الرحلة الأخيرة» التي حمّلها شجنه ووجعه وألم فقده لوالده.
 بعد ذلك قرأ الشاعر علي مي، نصوصاً عالية اللغة والصورة والتحليق في سماء المعنى والخيال، وافتتح قراءاته بقصيدة أسماها «هوية» عبّر فيها عن رؤية خاصة بذاته وهويته، التي شكّلتها البيئة ببحرها وصحرائها وإنسانها وقلقها، ثم طاف على «دمشق» ليصور ما التقطته عدسة خياله وشعره وشعوره من زيارته لها، مجسّداً حبه لتاريخها وإنسانها وأماكنها. 
واختتم الأمسية الشاعر الموريتاني محمد المامي بمجموعة من القصائد التي عبرت التاريخ، وطافت بالمدن، وجالست الذات والآخر، مشكلاً صوراً فنية عبر نصوصه، واستهل القراءة بنص «على عتبات الحلم» محاولاً الدخول بكل ثقة إلى مدن القصيدة، معبراً عن طموحه الذي يحمله، ويحمل معه ذكرياته ومستقبله، وتحيته للشارقة. ثم قرأ نصّاً بعنوان «العرافة» محاولاً استكشاف ذاته عبر الآخر، في حوارٍ يبتعد عنه ليعود إليه بخلاصة ما جاشت به مشاعره، وفاضت بها روحه.
وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي المشاركين في الأمسية.

