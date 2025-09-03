«الشارقة للفنون» تعلن الفائزين بمنحة صندوق دعم الأفلام الطويلة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن الفائزين في النسخة الأولى من منحة صندوق دعم الأفلام الطويلة ضمن منصة الشارقة للأفلام، حيث تُوزع المنحة البالغة 500 ألف درهم إماراتي بالتساوي بين المخرجين، آن ماري جاسر عن فيلمها «فلسطين 36»، ومحمد وليد علي عن فيلمه «حلوى ملونة».

يروي فيلم «فلسطين 36» الذي تم ترشيحه رسمياً لتمثيل دولة فلسطين في جوائز الأوسكار هذا العام، قصة الشاب يوسف الذي يعايش الاضطرابات السياسية المنتشرة في شوارع القدس ويافا والبسمة خلال ثورة ضد الحكم الاستعماري في عام 1936، بوصفها إحدى أكبر وأطول الانتفاضات المناهضة للاستعمار ضد الإمبراطورية البريطانية. يعدّ الفيلم أبرز مشاريع جاسر حتى تاريخه، ويشارك فيه الممثلون هيام عباس وصالح بكري وياسمين المصري وجيريمي آيرونز.

يُعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في 5 سبتمبر 2025.

أما الفيلم الروائي الطويل «حلوى ملونة»، فهو الفيلم الأول لمحمد وليد علي ويعمل على إنتاجه في الوقت الحاضر، ويتناول قصة طفلين شقيقين يعيشان في قرية نائية في كشمير خلال شتاء عام 1995، وينطلقان مع اقتراب عيد الفطر في رحلة لتذوق الحلوى الملونة التي سمعا عنها في الحكايات فقط. الفيلم مليء بالضحكات والدهشة، ويروي حكاية رقيقة عن الصبر والفقر وصمود الأطفال ومرونتهم وسط الصراع خلال التسعينيات.

وضمت لجنة تحكيم المنحة كلاً من: سهيل دحدل (مخرج حائز على جوائز وأستاذ الإعلام في الجامعة الأميركية بالشارقة)، سهى عرّاف (مخرجة واستشارية سيناريو حائزة على جوائز)، طلال عفيفي (مؤسس «سودان فيلم فاكتوري» ورئيس مهرجان السودان للسينما المستقلة)، ونوار القاسمي (مدير مؤسسة الشارقة للفنون).

وقررت اللجنة بالإجماع توزيع المنحة بالتساوي بين الفيلمين، نظراً لما يقدمانه من قصصٍ ملحة ومؤثرة، تعد بترك أثر دائم على السينما العربية والآسيوية والعالمية، حيث تميّزا بأهميتهما وإلحاحهما، وتصديهما لتساؤلات محورية في عصرنا، والرؤى الفنية الحادة والآسرة لمخرجيهما.