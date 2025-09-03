الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

العثور على براءات اختراع «بالغة الأهمية» لألفريد نوبل

3 سبتمبر 2025 22:07

أعلنت مؤسسة نوبل عن العثور هذا الصيف على حوالى عشر براءات اختراع «بالغة الأهمية» تعود للمخترع السويدي ألفريد نوبل، بعد أن كانت مفقودة منذ ما يقارب نصف قرن، وذلك في منزل يملكه زوجان في السويد.
نال ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، مئات البراءات في دول مختلفة سجّلها خلال أسفاره المتعددة، وتتمحور معظمها حول أساليب إنتاج المتفجرات المعتمدة على النيتروغليسرين وطرق استخدامها.

وقالت رئيسة مؤسسة نوبل هانا ستيارنه: «تلقّينا اتصالاً من أحد العاملين في دار مزادات أخبرنا أن زوجين في جنوب السويد، في بليكينغ، عثرا على بعض الوثائق وكانا في منزلهما يقضيان العطلة الصيفية».
وأشارت إلى أن المؤسسة، بعد استعادة الوثائق، قامت بفحصها «فتبيّن أنها بالغة الأهمية ونرغب في الحفاظ عليها للأجيال المقبلة».

ولم يُعرف بعد كيف وصلت الوثائق إلى الزوجين، غير أنها، بحسب ستيارنه، توفّر لمحة فريدة عن حياة العالم، إذ «عند تصفح هذه الوثائق تتكوّن فكرة عن طبيعة الحياة قبل 150 عاماً»، وعن رحلات ألفريد نوبل وأعماله في مختلف أنحاء أوروبا.

وتضم المجموعة قطعاً نادرة، من بينها براءة اختراع مهمة تعود إلى عام 1865، وفق ما أوضح أمين متحف نوبل، أولف لارسون.
وتُمنح جوائز نوبل منذ عام 1901 تكريماً للأشخاص الذين أسهموا في «خدمة البشرية»، وفقاً لوصية مبتكرها.

المصدر: آ ف ب
نوبل
جائزة نوبل
ألفريد نوبل
السويد
براءة اختراع
