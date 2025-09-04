هلام مائي يحمي الشعر من التساقط أثناء العلاج الكيميائي

طور فريق من جامعة ولاية ميشيغان، هلاما مائيا يشبه الشامبو، يمكنه حماية الشعر من التساقط أثناء العلاج الكيميائي، وفق نتائج اختبارات أجريت على نماذج حيوانية، ونشرت في مجلة "Biomaterials Advances".

وقام برايان سميث، الأستاذ المشارك في كلية الهندسة ومعهد علوم وهندسة الصحة النوعية في جامعة ولاية ميشيغان، بتطوير هذا الهلام بهدف حماية بصيلات الشعر طوال فترة العلاج.

ويحتوي الهلام على الليدوكايين والأدرينالين، ما يقلل تدفق الدم إلى فروة الرأس مؤقتاً ويحد وصول أدوية العلاج الكيميائي إلى البصيلات، فيحمي الشعر من التساقط.

ويتميز الهيدروجيل بأنه متجاوب مع درجة الحرارة؛ حيث يصبح أكثر سمكا ويلتصق بفروة الرأس عند حرارة الجسم، ويتحول إلى سائل يسهل غسله عند درجات حرارة أقل.

ويعاني مرضى السرطان غالباً من الصلع الناتج عن العلاج الكيميائي، وهو ما يسبب قلقا نفسيا واجتماعيا ومهنيا شديدا، وحاليا لا توجد حلول فعّالة سوى قبعات التبريد باهظة الثمن، والتي قد تُصاحب بآثار جانبية.