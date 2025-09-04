الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

هلام مائي يحمي الشعر من التساقط أثناء العلاج الكيميائي

هلام مائي يحمي الشعر من التساقط أثناء العلاج الكيميائي
4 سبتمبر 2025 10:10

طور فريق من جامعة ولاية ميشيغان، هلاما مائيا يشبه الشامبو، يمكنه حماية الشعر من التساقط أثناء العلاج الكيميائي، وفق نتائج اختبارات أجريت على نماذج حيوانية، ونشرت في مجلة "Biomaterials Advances".

وقام برايان سميث، الأستاذ المشارك في كلية الهندسة ومعهد علوم وهندسة الصحة النوعية في جامعة ولاية ميشيغان، بتطوير هذا الهلام بهدف حماية بصيلات الشعر طوال فترة العلاج.

ويحتوي الهلام على الليدوكايين والأدرينالين، ما يقلل تدفق الدم إلى فروة الرأس مؤقتاً ويحد وصول أدوية العلاج الكيميائي إلى البصيلات، فيحمي الشعر من التساقط.

ويتميز الهيدروجيل بأنه متجاوب مع درجة الحرارة؛ حيث يصبح أكثر سمكا ويلتصق بفروة الرأس عند حرارة الجسم، ويتحول إلى سائل يسهل غسله عند درجات حرارة أقل.

ويعاني مرضى السرطان غالباً من الصلع الناتج عن العلاج الكيميائي، وهو ما يسبب قلقا نفسيا واجتماعيا ومهنيا شديدا، وحاليا لا توجد حلول فعّالة سوى قبعات التبريد باهظة الثمن، والتي قد تُصاحب بآثار جانبية.

المصدر: وام
الشامبو
الشعر
العلاج الكيميائي
