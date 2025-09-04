ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا

ثار بركان جبل سيميرو الواقع في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا، وهو البركان الأعلى في جاوة بارتفاع 3676 متراً فوق مستوى سطح البحر، مجدداً اليوم الخميس، حيث أطلق من فوهته رماداً بركانياً كثيفاً بالاتجاه الجنوبي الغربي.

ووقع الثوران الأخير الساعة 0928 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث أطلق البركان أعمدة رماد بارتفاع 500 متر فوق قمته، أو 4176 متراً فوق مستوى سطح البحر، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الخميس، عن مقداس سفيان من مركز رصد سيميرو.



وكان لون عمود الرماد بين الأبيض والرمادي، بكثافة عالية، وتم تسجيله على أجهزة قياس الزلازل بسعة قصوى بلغت 22 ملليمتراً واستمرت لـ145 ثانية.



ولا يزال النشاط الزلزالي اليومي في سيميرو قوياً، حيث تم أمس الأربعاء تسجيل 45 زلزالاً بركانياً، تراوحت سعتها بين 10 و22 ملليمتراً، واستمرت لما يتراوح بين 50 و179 ثانية.