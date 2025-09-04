الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

عجمان تستضيف «بيغ باد وولف» أكبر معرض لبيع الكتب في العالم

عجمان تستضيف «بيغ باد وولف» أكبر معرض لبيع الكتب في العالم
5 سبتمبر 2025 02:15

عجمان (وام)

تستضيف عجمان للمرة الأولى معرض «بيغ باد وولف»، أكبر معرض لبيع الكتب في العالم، برعاية دائرة التنمية السياحية، وذلك في مركز شباب عجمان من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2025.
ويضم المعرض أكثر من 250,000 كتاب مع خصومات تصل إلى 90%، وأسعار تبدأ من درهمين فقط، ويفتح أبوابه يومياً من 10 صباحاً حتى 9 مساء، والدخول مجاني طوال فترة المعرض الممتدة لـ11 يوماً.
يُقام المعرض بالتعاون مع حكومة عجمان، وبدعم من هيئة الشارقة للكتاب، وبشراكة استراتيجية مع مكتب الشؤون التعليمية الخاصة في عجمان، ومركز شباب عجمان.
جاء الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الأول بمركز شباب عجمان، بحضور ممثلين عن حكومة عجمان، ودائرة التنمية السياحية، وعدد من الناشرين، حيث تم تسليط الضوء على أهمية المعرض في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً ثقافياً وتعليمياً.
وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، أن استضافة المعرض تعكس التزام الإمارة بدعم الثقافة والمعرفة وتعزيز القراءة في المجتمع.
من جهته أشار أندرو ياب، مؤسس المعرض، إلى أن الهدف من «بيغ باد وولف» هو جعل القراءة في متناول الجميع حول العالم، معتبراً أن الكتب ليست رفاهية، بل حقاً للجميع.
وانطلقت مبادرة «بيغ باد وولف» عام 2009، وتوسعت لتشمل أكثر من 50 مدينة في 17 دولة، بهدف تعزيز محو الأمية ونشر ثقافة القراءة.
وتعد عجمان محطتها الـ51 في الشرق الأوسط، حيث تقدم تجربة فريدة لعشاق الكتب من جميع الأعمار، مع تشكيلة واسعة من الكتب في مختلف المجالات، من الخيال والعلوم إلى كتب الأطفال والتنمية الذاتية.

معرض بيغ باد وولف للكتب
عجمان
الإمارات
بيج باد وولف
معرض بيج باد وولف
دائرة التنمية السياحية
مركز شباب عجمان
