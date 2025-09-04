الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

فريدة يحيى: لوحاتي تحتفي بالمفردات التراثية الإماراتية

من أعمال فريدة يحيى (من المصدر)
5 سبتمبر 2025 02:15

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»

من مدينة العين، استلهمت الفنانة التشكيلية الإماراتية فريدة يحيى هدوء وجمال المكان وتفاصيله؛ فكان ذلك إيذاناً بانطلاقة  فنانة تبحث عن التفاصيل في لوحتها التشكيلية فيما بعد. 
وقد شاركت بإعداد جدارية وطنية وورش فنية في معرض العين للكتاب، وهي تمزج ما بين مدرستين مختلفتين في الفن هما المدرسة الواقعية، والمدرسة السريالية، وعلى غرابة هذا المزج لدى بعضهم، إلا أنّ ذلك من وجهة نظرها يعطي المشاهد إحساساً بما هو لافت، حيث تجتمع الأساليب في تلقي العمل والبحث في مضمونه وجمالياته.
تنطلق الفنانة فريدة يحيى من التمسك بالهوية الإماراتية والتراث الذي ترى أنه يتخللنا جميعاً، فلا أقل من المحافظة عليه وإبرازه في أعمالنا الفنية؛ لافتةً إلى قيمة وموفور التراث والعادات والتقاليد التي تشكل هويتنا الوطنية، ولهذا فلا يخلو عمل فني لها من مفردة تراثية بشكلٍ أو بآخر.
ويتعمق هذا الإحساس لديها بالولاء والاحتفاء بما هو إماراتي؛ كجزء من التعبير عن نهضة الإمارات وأصالتها وازدهارها وتطورها. وفيما يخص مفاضلتها بين أعمالها، تعتبر أنّ لوحاتها مثل الأبناء؛ فلا يمكن التفريق بين لوحة وأخرى. وترى أنّ المعارض الشخصية يمكن أن تثرى وتتطور من خلال المشاركات الخارجية والتقاء التجارب الفنية؛ باعتبار هذه التجارب المتنوعة هي ثقافات متعددة في نهاية المطاف، ومن الجميل أن تلتقي في تظاهرات فنية وثقافية تشكيلية.
وتذكر الفنانة فريدة يحيى جولتها الفنية مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إلى لاس فيغاس ولندن وروما، والفائدة الفنية والثقافية التي حصلت عليها، مشيرةً إلى تعدد التقنيات والأساليب، في الوقت الذي تعرب فيه عن سعادتها بأن تمثّل الفتاة الإماراتية والفن الأصيل لبلدها؛ خصوصاً أمام اهتمام الفنان والزائر الأجنبي بما تحمله لوحاتها من ثقافة وتراث. 
وعن استخدامها الألوان الزيتية وألوان الأكريليك، تقول إنّ لكل جانب من هذه الألوان ميزاته وانعكاساته في أعمالها الفنية التي تقرأ بها البيئة المحلية ومحيطها؛ لدرجة أنّ المجتمع الإماراتي والبيئة الإماراتية يؤثران في أعمالها بنسبة 99% ، كما تقول.
وأخيراً، ترى فريدة يحيى أنّ نجاح الفنان مرهون باستمراره وحضوره وعدم يأسه أو انقطاعه، مؤكدةً أهمية التعليم والورشات التدريبية لصقل المواهب والتجارب الإبداعية في مضمار الفن؛ وهو ما يحقق التوازن بين الفنان الإماراتي وبيئته وذاته، ورؤيته للحياة بشكل عام.

الفنون التشكيلية
الفن التشكيلي
الإمارات
التراث
التراث الإماراتي
آخر الأخبار
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
الذكاء الاصطناعي
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
اليوم 16:17
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©