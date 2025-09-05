اختتام جولة مقابلات لجنة تحكيم «شاعر المليون» في الكويت

الكويت (وام)

اختتم برنامج «شاعر المليون»، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، ثاني جولات مقابلات لجنة التحكيم لاختيار نجوم الموسم الثاني عشر، والتي أقيمت يومي 3 و4 سبتمبر في الكويت، تحت شعار «قصيدنا واحد».

بلغ عدد الشعراء، الذين تقدموا لمقابلة اللجنة في الجولة الثانية 192 شاعراً، قدموا قصائد تنوّعت في موضوعاتها وتميزت بقوة اللغة الشعرية وحضور الإبداع، فيما تأهل ثلاثة شعراء بالبطاقة الذهبية مباشرة إلى مرحلة المائة، تمهيداً لاختيار قائمة الشعراء الـ48 الذين سيواصلون مشوار المنافسة.

حظيت الجولة بمتابعة إعلامية واسعة بعدما سجّلت حضور نحو 80 جهة إعلامية ومؤثراً، ما يعكس الاهتمام الكبير بالبرنامج وحرص المؤسسات الإعلامية على مواكبة مسيرته ورصد تميز المشاركين فيه.

وأكد الشاعر حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، أن المشاركين في جولة الكويت قدّموا قصائد مميزة بمستويات شعرية عالية، تنوّعت في موضوعاتها وأفكارها المبتكرة وصورها الشعرية، الأمر الذي يؤكد جاهزيتهم للمنافسة على لقب هذا الموسم وانتزاعهم بيرق الشعر للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة.

وأضاف أن الموسم الحالي شهد حضوراً قوياً في الجولتين الأولى والثانية، وتوقع أن تكشف الجولات المقبلة عن المزيد من التجارب المميزة، مشيراً إلى أن البطاقة الذهبية ستظل متاحة أمام كل شاعر يقدّم نصاً متكاملاً من حيث الفكرة وبنية النص وسلامة الوزن والقافية، إلى جانب الطرح المبتكر والأسلوب المتجدد.

وتستكمل جولات البرنامج في العاصمة الأردنية عمّان يومي 9 و10 سبتمبر، ومن ثم مسقط يوم 16 من الشهر ذاته، على أن تُختتم في أبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري.

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، يواصل برنامج «شاعر المليون» ترسيخ مكانته منصة تجمع بين الموروث والتجديد، وتفتح الطريق أمام المواهب الشعرية الجديدة لإعادة صياغة ملامح الشعر النبطي، مؤكداً أنه ليس مجرد مسابقة شعرية، بل منبر ثقافي واحتفال بالتراث والهوية يوحّد العرب على إيقاع القصيدة والإبداع.