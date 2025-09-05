السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

اختتام جولة مقابلات لجنة تحكيم «شاعر المليون» في الكويت

اختتام جولة مقابلات لجنة تحكيم «شاعر المليون» في الكويت
5 سبتمبر 2025 19:42

الكويت (وام)
اختتم برنامج «شاعر المليون»، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، ثاني جولات مقابلات لجنة التحكيم لاختيار نجوم الموسم الثاني عشر، والتي أقيمت يومي 3 و4 سبتمبر في الكويت، تحت شعار «قصيدنا واحد».
بلغ عدد الشعراء، الذين تقدموا لمقابلة اللجنة في الجولة الثانية 192 شاعراً، قدموا قصائد تنوّعت في موضوعاتها وتميزت بقوة اللغة الشعرية وحضور الإبداع، فيما تأهل ثلاثة شعراء بالبطاقة الذهبية مباشرة إلى مرحلة المائة، تمهيداً لاختيار قائمة الشعراء الـ48 الذين سيواصلون مشوار المنافسة.
حظيت الجولة بمتابعة إعلامية واسعة بعدما سجّلت حضور نحو 80 جهة إعلامية ومؤثراً، ما يعكس الاهتمام الكبير بالبرنامج وحرص المؤسسات الإعلامية على مواكبة مسيرته ورصد تميز المشاركين فيه.

أخبار ذات صلة
اجتماع وزاري خليجي اليوم في الكويت لمناقشة آخر التطورات
«شاعر المليون» يختتم جولة لجنة التحكيم الأولى في الرياض

وأكد الشاعر حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، أن المشاركين في جولة الكويت قدّموا قصائد مميزة بمستويات شعرية عالية، تنوّعت في موضوعاتها وأفكارها المبتكرة وصورها الشعرية، الأمر الذي يؤكد جاهزيتهم للمنافسة على لقب هذا الموسم وانتزاعهم بيرق الشعر للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة.
وأضاف أن الموسم الحالي شهد حضوراً قوياً في الجولتين الأولى والثانية، وتوقع أن تكشف الجولات المقبلة عن المزيد من التجارب المميزة، مشيراً إلى أن البطاقة الذهبية ستظل متاحة أمام كل شاعر يقدّم نصاً متكاملاً من حيث الفكرة وبنية النص وسلامة الوزن والقافية، إلى جانب الطرح المبتكر والأسلوب المتجدد.
وتستكمل جولات البرنامج في العاصمة الأردنية عمّان يومي 9 و10 سبتمبر، ومن ثم مسقط يوم 16 من الشهر ذاته، على أن تُختتم في أبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري.
ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، يواصل برنامج «شاعر المليون» ترسيخ مكانته منصة تجمع بين الموروث والتجديد، وتفتح الطريق أمام المواهب الشعرية الجديدة لإعادة صياغة ملامح الشعر النبطي، مؤكداً أنه ليس مجرد مسابقة شعرية، بل منبر ثقافي واحتفال بالتراث والهوية يوحّد العرب على إيقاع القصيدة والإبداع.

شاعر المليون
لجنة تحكيم
الكويت
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©