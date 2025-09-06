الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الفانوس» يضيء ليالي مهرجان المسرح التجريبي

جانب من العرض المسرحي الإماراتي «الفانوس» (من المصدر)
7 سبتمبر 2025 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

في أجواء احتفالية ثقافية وفنية رفيعة، استقبل مسرح الطليعة بالقاهرة على مدار يومي 5 و6 سبتمبر 2025، العرض المسرحي الإماراتي «الفانوس»، ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تأليف الكاتب والشاعر محمد سعيد الضنحاني، وإخراج الفنان الكويتي الدكتور خالد أمين، وأداء الممثل الكبير عبد الله الكرماني، بحضور لافت لنخبة من الفنانين والإعلاميين والجمهور من مختلف أنحاء العالم.
المسرحية من إنتاج هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بالتعاون بالتعاون مع جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح. وقد طرح العمل رؤية فنية مبتكرة تحمل مزيجاً من الرمزية والواقعية، معتمدة على لغة بصرية ثرية وأداء متقن جذب الجمهور ودفعه للتأمل في رسائل العرض.
وفي تصريح للكاتب محمد الضنحاني، أعرب عن سعادته بمشاركة العرض المسرحي فانوس في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي قائلاً: «إن مسرحية الفانوس ليست مجرد عمل مسرحي، بل هي رحلة بحث عن النور في عتمة الواقع، ورسالة أمل تؤكد أن المسرح سيظل فضاءً حيّاً للحوار الإنساني العابر للحدود. مشاركتنا في القاهرة لها مكانة خاصة، فهي مدينة ارتبطت دوماً بالمسرح العربي واحتضنت كبار المبدعين ولطالما كان مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي بوابة العرب على المسرح العالمي».

