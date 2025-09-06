الكتب الفنية.. توثيق للذاكرة الثقافية

فاطمة عطفة



تُعدّ الكتب والمراجع الفنية المزودة بالصور والشروح والإضاءات الفكرية، ركيزة أساسية في حفظ الذاكرة البصرية وتوثيق مسارات الإبداع الفني. فهي ليست مجرد وسيلة لحفظ اللوحات أو التماثيل، بل تُضيء على الحالة الفكرية والنفسية التي عاشها الفنان أثناء إنتاج عمله، وتفتح نوافذ جديدة للتأمل والتحليل. كما أنها تعد شاهدة على مراحل التطور للفن التشكيلي، وحافظة للإرث الثقافي في زاويته الفنية، ومرجعاً للفنانين والباحثين والمهتمين بالشأن الفني على مر العصور.

الاتحاد الثقافي ترصد في استطلاع آراء عدد من الفنانين والفنانات، اللائي صنعن رصيداً فنياً للوقوف على أهمية الكتب الفنية ومدى قدرتها على دعم الموروث الثقافي، مؤكدين أن الكتاب الفني سيبقى شاهداً حياً يوثق مسارات الإبداع، ويمنح الأعمال حياة تتجاوز جدران المعارض، فهو يحفظ الهوية الفنية، ويعزز الحراك الثقافي، ويضع الإمارات والمنطقة في قلب المشهد الفني العالمي.





في البداية ترى الفنانة التشكيلية خلود الجابري، أن المجلدات الفنية في المكتبات تمثل حضوراً ثقافياً وفكرياً عميقاً، فهي لا تقتصر على التوثيق بل «تفتح آفاقاً جديدة لفهم الفن وتأويله». وتقول: «منذ البدايات، كان اقتناء الكتب الفنية بالنسبة لي مطلباً أساسياً. كنت أبحث من خلالها عن تجارب الآخرين في وقت لم يكن فيه تواصل اجتماعي كما هو اليوم».

وتستذكر الجابري أنها في الثمانينات كانت تراسل فنانين من دول عدة، فتصلها كتبهم التي وثّقت التجارب الأولى في المراسم الحرة بالخليج، مما جعل هذه الكتب «مرجعاً مهماً يوثق بدايات الحركة التشكيلية». وتضيف: «الكتاب مصدر موثوق يمنحني مصداقية أكبر من أي وسيلة أخرى، وهو حياة ثانية للعمل الفني، يتيح التأمل ونقل الخبرات للأجيال المقبلة».





البعد الرابع

أما الفنانة التشكيلية هدى سعيد سيف، فتؤكد أن هذه الكتب تختلف عن أي كتاب معرفي آخر، إذ تمتزج فيها اللغة البصرية بالحروف المطبوعة، فتغني بصيرة القارئ وتمنحه بعداً رابعاً يتشكل من المكان والزمان.

وتقول: «هذه الكتب ترفع المستوى الثقافي للمجتمع، وتعرّف الدول الأخرى بحضارتنا، كما ترسم خريطة جديدة للفن حين توثق بدايات المدارس ونهاياتها».

وتستشهد بكتابها «الأبعاد الخمسة» (2005) الذي طرح فيه فن النقطة والتهجين، معتبرة أنه «أدخل التشكيل الإماراتي إلى مستوى فكري عالمي».



جسر ثقافي

الفنان عبد القادر الريس، يصف الكتب الفنية بأنها جسر ثقافي بين الفنان والجمهور، فهي تقدم قراءة عميقة تساعد على فهم السياق التاريخي للعمل الفني. ويقول:

«الكتاب الفني يعد أرشيفاً بصرياً وفكرياً يحفظ الذاكرة الجماعية للأجيال، حيث يوثق مراحل تطور الحركة التشكيلية ويسجل تجارب الفنانين لتبقى مرجعاً للأكاديميين والنقاد».



حلقة وصل

ويرى الفنان الإماراتي ناصر نصر الله أن الكتب الفنية جزء أساسي من ثقافتنا البصرية، تشكل حلقة وصل بين العمل الفني والمعرفة. ويضيف: «هي ذاكرة تحفظ التجارب وتجمع الصور والتواريخ والسير والحوارات، فتمنع ضياع التفاصيل مع مرور الوقت، وتبقى مرجعاً واضحاً للطلاب والباحثين».

كما يشير إلى بعدها النقدي والتاريخي، حيث تتيح المقارنة بين المدارس الفنية وتصحيح الصور النمطية. ويقول: «هذه الإصدارات تضيف أصواتاً جديدة من منطقتنا إلى المكتبة العالمية، وتوسع الخريطة وتفتح أبواب الحوار، ليخرج الفن من الهامش إلى النقاش العالمي».