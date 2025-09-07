الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

اكتب فقط وسناب شات يبتكر صوراً مذهلة

اكتب فقط وسناب شات يبتكر صوراً مذهلة
7 سبتمبر 2025 09:15

كشفت شركة سناب شات عن إطلاق عدسة جديدة تحمل اسم Imagine Lens، تتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير الصور عبر مولّد صور يعمل بالذكاء الاصطناعي من النصوص، وفقاً لموقع TechCrunch.

وتتوفر هذه العدسة لمشتركي Snapchat+ Platinum و Lens+، حيث تمكّنهم من ابتكار صور مخصّصة بمجرد كتابة أوامر نصية.

كما تتضمن العدسة أوامر جاهزة مسبقًا، مثل: "حوّلني إلى قصة مصوّرة من 4 إلى 5 إطارات يظهر فيها حدث غير متوقع لكنه بطولي"، أو "حوّلني إلى كاريكاتير مضحك"، أو "اجعل هذه الشخصية تقفز بالمظلة".

ويستطيع المستخدمون تعديل النصوص في أي وقت عبر شريط الكتابة المدمج بالعدسة، ثم مشاركة الصور الناتجة مع الأصدقاء أو عبر القصص، وحتى خارج التطبيق.

تشير الشركة إلى أن Imagine Lens تُعد أول عدسة مفتوحة التوجيه من حيث الأوامر النصية في منصتها، رغم أن سناب شات تمتلك بالفعل عدسات عديدة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أخبار ذات صلة
تجربة ذكاء اصطناعي تكشف الوجه المظلم لشبكات التواصل الاجتماعي

وكانت "سناب" قد كشفت مطلع هذا العام عن نموذج بحثي جديد لتحويل النص إلى صورة على الأجهزة المحمولة، وأكدت أن العدسات تُبنى عبر مزيج من نماذج داخلية وأخرى رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.


أما من حيث الاشتراكات، فيبلغ سعر خدمة Platinum نحو 15.99 دولارًا شهريًا، بينما تبلغ تكلفة Lens+ حوالي 8.99 دولار. ويمكن العثور على العدسة الجديدة في مقدمة شريط العدسات أو في قسم "حصري".

يأتي هذا الإطلاق ضمن توجه "سناب شات" لتعزيز ريادتها في الواقع المعزز (AR) وتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، بعد أن أطلقت مؤخرًا تطبيقًا مستقلاً لأداة Lens Studio على iOS ونسخة ويب لتسهيل تصميم عدسات الواقع المعزز باستخدام أدوات بسيطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما طرحت في مارس الماضي أول عدسات فيديو معتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سناب شات
ذكاء اصطناعي
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©