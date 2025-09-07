اكتب فقط وسناب شات يبتكر صوراً مذهلة

كشفت شركة سناب شات عن إطلاق عدسة جديدة تحمل اسم Imagine Lens، تتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير الصور عبر مولّد صور يعمل بالذكاء الاصطناعي من النصوص، وفقاً لموقع TechCrunch.





وتتوفر هذه العدسة لمشتركي Snapchat+ Platinum و Lens+، حيث تمكّنهم من ابتكار صور مخصّصة بمجرد كتابة أوامر نصية.



كما تتضمن العدسة أوامر جاهزة مسبقًا، مثل: "حوّلني إلى قصة مصوّرة من 4 إلى 5 إطارات يظهر فيها حدث غير متوقع لكنه بطولي"، أو "حوّلني إلى كاريكاتير مضحك"، أو "اجعل هذه الشخصية تقفز بالمظلة".

ويستطيع المستخدمون تعديل النصوص في أي وقت عبر شريط الكتابة المدمج بالعدسة، ثم مشاركة الصور الناتجة مع الأصدقاء أو عبر القصص، وحتى خارج التطبيق.





تشير الشركة إلى أن Imagine Lens تُعد أول عدسة مفتوحة التوجيه من حيث الأوامر النصية في منصتها، رغم أن سناب شات تمتلك بالفعل عدسات عديدة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت "سناب" قد كشفت مطلع هذا العام عن نموذج بحثي جديد لتحويل النص إلى صورة على الأجهزة المحمولة، وأكدت أن العدسات تُبنى عبر مزيج من نماذج داخلية وأخرى رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.



أما من حيث الاشتراكات، فيبلغ سعر خدمة Platinum نحو 15.99 دولارًا شهريًا، بينما تبلغ تكلفة Lens+ حوالي 8.99 دولار. ويمكن العثور على العدسة الجديدة في مقدمة شريط العدسات أو في قسم "حصري".





يأتي هذا الإطلاق ضمن توجه "سناب شات" لتعزيز ريادتها في الواقع المعزز (AR) وتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، بعد أن أطلقت مؤخرًا تطبيقًا مستقلاً لأداة Lens Studio على iOS ونسخة ويب لتسهيل تصميم عدسات الواقع المعزز باستخدام أدوات بسيطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما طرحت في مارس الماضي أول عدسات فيديو معتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.