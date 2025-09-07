التشيك تشهد خسوفاً كلياً للقمر لأول مرة منذ 6 أعوام

من المقرر أن تشهد التشيك مساء اليوم الأحد، خسوفاً كلياً للقمر لأول مرة منذ ستة أعوام، حيث كانت آخر مرة شوهدت فيها هذه الظاهرة في يناير من عام 2019.

وأفادت محطة "راديو براغ" التشيكية، اليوم الأحد، بأن الخسوف القادم في البلاد سيكون مرئياً في ديسمبر من عام 2028. وسيكون الخسوف مرئياً بعد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت جرينتش)، حيث سيظهر القمر مكتملاً باللون الأحمر القاتم فوق الأفق الشرقي.

ومن المتوقع أن يكون الطقس مناسباً للاستمتاع برؤية الظاهرة المميزة، في ظل سماء صافية على معظم أنحاء البلاد. وتدعو العديد من المراصد الفلكية المواطنين للحضور ومشاهدة ظاهرة الخسوف.