د. نزار قبيلات يكتب: المُعلّق الرياضي لغة الانفعال وحماسة الجمهور

بات الجمهور والمتفرجون والنّقاد والمحللون الرياضيون اليوم يسألون عن معلق المباراة أكثر من سؤالهم عن أسماء لاعبي الفرق وتشكيلاتهم وخططهم، فالمعلّق الرياضي يمارس اليوم خطاباً مؤثراً يلهب المشاعر ويثير التفاعل والتنافس، ولم تعد تقتصر مهمة المعلّق الرياضي على تسيير أجواء المباريات والتعريف بطاقم التدريب وتشكيلة الفريق وتقديم معلومات مكانية وزمانية حولهم.

في البدايات كانت تلك المهام المعلوماتية الكمية وظيفة المعلّق لكنها تجاوزتها لدورٍ نَظّمته وأعدته القنوات الرياضية، فأداة المعلق الرياضي، هي اللغة واللغة وحدها، فهي بداية تُقدم سليمة خالية تقريباً من اللحن والفظاظة، لا سيما على مستوى الدقة اللغوية في مستويات النطق واللّفظ والفصاحة، لكن كما قلنا قبلاً: هذا ليس كافياً، فلغة بعض المعلقين ذهبت نحو مستوى آخر يكمن في التشويق والانفعال وبث الروح المعنوية، حيث يتم ذلك من خلال العزف على أوتار العواطف وتجييشها لدى المتابعين، وهي عواطف إما تكون حزناً: كالشفقة والفزع والخوف، وإما تكون عواطف فرح كإثارة الضحك والمتعة والعطف، حيث الفزع والشفقة والقلق يحدثان في حال خسارة الفريق أو طرد لاعب أو حدوث إصابة للاعب وسقوطه على الأرض أو خيبة أمل بضياع الفرص في تسجيل الأهداف.

أما العواطف الإيجابية فهي عند تسجيل الأهداف وعند المواقف الطريفة والمهارات التي يؤديها اللاعبون على أرض الملعب، فالمعلق يتزامن تدخله مع تلك اللقطات في الملعب موجهاً كلامه نحو العاطفة التي يريد تثويرها، ولكي تحدث تلك الإثارة ويتفاعل الجمهور ويتحمّس يعمد المعلق إلى التلاعب اللغوي من خلال صناعة جمل بلاغية تقوم على التشبيه بألونه وعلى الاستعارة والمجاز.. وعلى التذكير بأمجاد الفريق بوساطة لغة جرسية تقوم على الصعود والهبوط بوتيرة الصوت والموازنة بين المبالغة والدقة في التعليق، وذلك بكلمات متسقة من الناحية الموسيقية دون تعقيد معنوي أو لفظي، كل ذلك في سبيل جعل المستمعين في قلب المعركة وفي جميع حالات الهجوم والدفاع، إذ يَعرف المستمعون والجمهور المعلّق من خلال الصورة الذهنية التي رسمتها أسلوبيته الصوتية ومن خلال شعرية لغة التعليق، كما أن ثقافة المعلّق شرط مستحدث وضروري اليوم لأنها تساعد بدايةً المعلق على التخفف من وتيرة مجريات اللّعب والذهاب بالمستمع نحو مدلولات وقصص وأحداث تاريخية خارج نصه وخارج أرضية الملعب نفسه، بقي أن نقول: إن ثقافة المعلّق الرياضي وطبقته الصوتية جعلتا لكل معلق أسلوبه وسرديته المختلفة وبالتالي جمهوره الخاص، فالكثير من المعلقين يتخذ لنفسه بصمة أسلوبية خاصة من خلال نحت تعابير لغوية خاصة يُعرف بها، فالجمهور يبحث عن الحماسة التي لم تعد تتحقق إلا من خلال معلق يُحسن صناعتها وإيجادها حتى لو لم تكن المباراة بذلك المستوى الفني الرفيع.

*أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية