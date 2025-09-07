الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

د. نزار قبيلات يكتب: المُعلّق الرياضي لغة الانفعال وحماسة الجمهور

د. نزار قبيلات يكتب: المُعلّق الرياضي لغة الانفعال وحماسة الجمهور
8 سبتمبر 2025 02:13

بات الجمهور والمتفرجون والنّقاد والمحللون الرياضيون اليوم يسألون عن معلق المباراة أكثر من سؤالهم عن أسماء لاعبي الفرق وتشكيلاتهم وخططهم، فالمعلّق الرياضي يمارس اليوم خطاباً مؤثراً يلهب المشاعر ويثير التفاعل والتنافس، ولم تعد تقتصر مهمة المعلّق الرياضي على تسيير أجواء المباريات والتعريف بطاقم التدريب وتشكيلة الفريق وتقديم معلومات مكانية وزمانية حولهم.
في البدايات كانت تلك المهام المعلوماتية الكمية وظيفة المعلّق لكنها تجاوزتها لدورٍ نَظّمته وأعدته القنوات الرياضية، فأداة المعلق الرياضي، هي اللغة واللغة وحدها، فهي بداية تُقدم سليمة خالية تقريباً من اللحن والفظاظة، لا سيما على مستوى الدقة اللغوية في مستويات النطق واللّفظ والفصاحة، لكن كما قلنا قبلاً: هذا ليس كافياً، فلغة بعض المعلقين ذهبت نحو مستوى آخر يكمن في التشويق والانفعال وبث الروح المعنوية، حيث يتم ذلك من خلال العزف على أوتار العواطف وتجييشها لدى المتابعين، وهي عواطف إما تكون حزناً: كالشفقة والفزع والخوف، وإما تكون عواطف فرح كإثارة الضحك والمتعة والعطف، حيث الفزع والشفقة والقلق يحدثان في حال خسارة الفريق أو طرد لاعب أو حدوث إصابة للاعب وسقوطه على الأرض أو خيبة أمل بضياع الفرص في تسجيل الأهداف.
أما العواطف الإيجابية فهي عند تسجيل الأهداف وعند المواقف الطريفة والمهارات التي يؤديها اللاعبون على أرض الملعب، فالمعلق يتزامن تدخله مع تلك اللقطات في الملعب موجهاً كلامه نحو العاطفة التي يريد تثويرها، ولكي تحدث تلك الإثارة ويتفاعل الجمهور ويتحمّس يعمد المعلق إلى التلاعب اللغوي من خلال صناعة جمل بلاغية تقوم على التشبيه بألونه وعلى الاستعارة والمجاز.. وعلى التذكير بأمجاد الفريق بوساطة لغة جرسية تقوم على الصعود والهبوط بوتيرة الصوت والموازنة بين المبالغة والدقة في التعليق، وذلك بكلمات متسقة من الناحية الموسيقية دون تعقيد معنوي أو لفظي، كل ذلك في سبيل جعل المستمعين في قلب المعركة وفي جميع حالات الهجوم والدفاع، إذ يَعرف المستمعون والجمهور المعلّق من خلال الصورة الذهنية التي رسمتها أسلوبيته الصوتية ومن خلال شعرية لغة التعليق، كما أن ثقافة المعلّق شرط مستحدث وضروري اليوم لأنها تساعد بدايةً المعلق على التخفف من وتيرة مجريات اللّعب والذهاب بالمستمع نحو مدلولات وقصص وأحداث تاريخية خارج نصه وخارج أرضية الملعب نفسه، بقي أن نقول: إن ثقافة المعلّق الرياضي وطبقته الصوتية جعلتا لكل معلق أسلوبه وسرديته المختلفة وبالتالي جمهوره الخاص، فالكثير من المعلقين يتخذ لنفسه بصمة أسلوبية خاصة من خلال نحت تعابير لغوية خاصة يُعرف بها، فالجمهور يبحث عن الحماسة التي لم تعد تتحقق إلا من خلال معلق يُحسن صناعتها وإيجادها حتى لو لم تكن المباراة بذلك المستوى الفني الرفيع.
*أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

أخبار ذات صلة
د. نزار قبيلات يكتب: فنّ القصة من جديد
نزار قبيلات يكتب: المحتوى وجدلية الحضور والإبهار
نزار قبيلات
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©