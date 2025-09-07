الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

مولد الهدى.. أمسية شعرية في «الثقافي العربي»

مولد الهدى.. أمسية شعرية في «الثقافي العربي»
8 سبتمبر 2025 02:13

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أمس الأول أمسية شعرية بعنوان «مولد الهدى.. وهج القصيدة»، خصصت لمدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واشترك فيها خمسة شعراء هم: مجدي الحاج، ود. محمد الأمين السملالي، ومجدي مصطفى، وعلي مي، ود. جعفر حمدي، وصاحبها إنشاد ديني من أداء المنشد الدكتور أحمد سعد الدين ومشاركة عازف العود عمر عبد الله قصاص.
بدأت القراءة الشعرية بإلقاء د. محمد الأمين السملالي قصيدتين في مدح الرسول صلى عليه وسلم، ركز فيهما على كون مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذكرى تحمل كل معاني الإيمان والأخلاق والنور والمجد، ويعود إليها المؤمنون في كل مرة ليستمدوا منها تلك المعاني، وقرأ الشاعر علي مي قصيدة بعنوان «وذكراك ميلادٌ»، صور فيها كيف ينتشي الشاعر وتسمو لغته حين يكون مدحاً للنبي الكريم، الذي هو منبع الأخلاق والإيمان والخير والرحمة المهداة للبشر. 
وجاءت قصيدة الشاعر مجدي الحاج بعنوان «صُحُفُ الْمُخْتَار»، صاغها على شكل ملحمة تحكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرأ الشاعر مصطفى الحاجي قصيدتين حيا فيهما ذكرى مولد الرسول، وعبر عن تعلقه بحب الرسول، واختتمت القراءات بقصيدة للشاعر جعفر حمدي الذي قدم الأمسية.

