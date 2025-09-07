الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تنظم «أساسيات التقييم الفني»

دعوة مفتوحة من «دبي للثقافة» للمشاركة في برنامج «أساسيات التقييم الفني» (من المصدر)
8 سبتمبر 2025 02:13

دبي (الاتحاد) 

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) دعوة مفتوحة للمشاركة في برنامج «أساسيات التقييم الفني»، الذي تنظمه بالتعاون مع مركز نود برلين - لدراسات التقييم الفني، بهدف دعم وتمكين المبدعين والفنانين، ومنحهم مساحة واسعة للتعلّم وتطوير قدراتهم في مجال التقييم الفني وتنظيم المعارض. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.
ويستهدف البرنامج، الذي سيُعقد في حي الشندغة التاريخي خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 12 ديسمبر المقبل، ويجمع بين الجلسات الافتراضية والحضورية، خريجي الجامعات والفنانين والمبدعين من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها والراغبين في تطوير قدراتهم في مجال التقييم الفني.
وسيشهد البرنامج تقديم سلسلة من ورش العمل التدريبية التي تتناول طرق تخطيط المعارض الفنية واختيار قوائم الفنانين، والعناية بالأعمال الفنية والمحافظة عليها، إضافة إلى تصميم استراتيجيات الاتصال مع الإعلام، والتعاون مع الشركاء، وإعداد الميزانيات والعقود، وسيختتم بتقديم المشاركين مقترحاً لمعرض فني متكامل يعكس تطور مهاراتهم في هذا المجال. وسيقام البرنامج تحت إشراف خبراء مركز «نود برلين» ونخبة من القيّمين الفنيين، فيما ستتاح فرصة المشاركة فيه لـ 10 مبدعين فقط.
وستبدأ «دبي للثقافة» باستقبال طلبات المشاركة اعتباراً من 8 وحتى 15 سبتمبر الجاري، وستتولى لجنة من الخبراء والمختصين والقَيّمين الفنيين عملية اختيار المشاركين وفق مجموعة من المعايير التي تعكس مدى استعدادهم لخوض هذه التجربة الإبداعية، واهتمامهم بمجال تنظيم المعارض الفنية، والتزامهم بالحضور والمشاركة الفاعلة في جميع جلسات وورش عمل البرنامج، الذي سيعقد بصيغة هجينة تجمع بين الحضور الواقعي والافتراضي. ويشترط على المتقدم إتقان اللغة الإنجليزية، وأن يكون قيّماً مبتدئاً أو فناناً أو ممارساً ثقافياً يمتلك معرفة أساسية بالفنون من خلال الدراسة أو الممارسة، وأن يبدي رغبة عالية في اكتساب معرفة عملية في كيفية تنظيم المعارض الفنية، وإرفاق سيرة ذاتية أو محفظة أعمال إبداعية سابقة (إن وُجدت).

أخبار ذات صلة
148 مستفيداً من دبلوم شرطة دبي في الابتكار والبحث والتطوير
شرطة دبي و«الاقتصاد والسياحة» تبحثان السلامة في «توصيل الطلبات»
هيئة الثقافة والفنون
دبي للثقافة
دبي
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©