الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الصوت والذاكرة في رواية «إلا جدتك، كانت تغني»

جانب من الأمسية الأدبية التي نظمتها «بحر الثقافة» (من المصدر)
8 سبتمبر 2025 02:13

فاطمة عطفة (أبوظبي)

في أمسية أدبية نظمتها مؤسسة «بحر الثقافة»، نوقشت رواية «إلا جدتك، كانت تغني» للروائية الإماراتية صالحة عبيد، وسط حوار اتسم بالعمق وتعدد الرؤى النقدية، حيث قُرئت الرواية باعتبارها عملاً يمزج بين الصوت والذاكرة والهوية.
استهلت عبيد حديثها مؤكدة أن الإلهام الأول جاء من غناء الجدة، ومن ذلك الوهج تخلقت شخصية «شاهين» في الرواية، التي جسّدت عبر صوتها وموسيقاها الرابط بين الجسد والحكاية، مشيرة إلى أن العمل أراد أن يقدم «صوت الثقافة» بصفته ذاكرة جمعية تتوارثها الأجيال.
رأت فائقة النعيمي أن الرواية تقوم على جدلية الماضي والحاضر، حيث وثّقت الكاتبة بعناية عوالم المغنين والراقصين في أعراس السبعينات والثمانينات، في ظل بيئة اجتماعية رافضة للفنون آنذاك. أما فاطمة الرميثي فاعتبرت النص «فضاءً موسيقياً سينمائياً» مكتمل العناصر، إذ لا يكتفي القارئ بمتابعته بصرياً، بل يعيش تجربته سمعياً بين هدير البحر وأهازيج الأعراس وأغاني الوداع.
من جانبها، أشارت المهندسة دنيا علم الدين إلى أن الرواية تجمع بين البساطة الظاهرة والعمق الخفي، وتعيد تشكيل العلاقة بين الصوت والذاكرة والهوية، لافتة إلى شخصية «مروان» الحقيقية التي أضاءتها الكاتبة بمهارة، في مقابل شخصية «شاهين» التي تجسد التساؤلات الفلسفية حول الموت والحياة. تنقلت الرواية بين جغرافيا متعددة: من دبي والشارقة إلى عمّان ومكة، وصولاً إلى فيينا وبيت موزارت، في رحلة سردية تثبت أن الصوت لا ينتمي إلى مكان بعينه، بل يتجاوز الحدود ليلامس الذاكرة الإنسانية في كل زمان.

أخبار ذات صلة
كتاب يوثق أحد الفنون الشعبية الإماراتية
فلسفة الطبيعة في «دائرة حائرة»
الرواية
الثقافة
مؤسسة بحر الثقافة
بحر الثقافة
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©