الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

مقابلات لجنة تحكيم "شاعر المليون" تنطلق في عمّان غداً

مقابلات لجنة تحكيم "شاعر المليون" تنطلق في عمّان غداً
8 سبتمبر 2025 15:46

تنطلق صباح غد الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان، الجولة الثالثة من مقابلات لجنة تحكيم برنامج "شاعر المليون" في موسمه الثاني عشر، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد"، وتستمر حتى 10 سبتمبر الجاري.
كانت لجنة التحكيم قد اختتمت منذ أيام جولتها الثانية في الكويت بنجاح لافت وكبير، لتواصل رحلتها في البحث عن مواهب شعرية جديدة من مختلف الدول، علماً بأنه يتبقى للجنة التحكيم جولتان هما مسقط وأبوظبي.
تحظى محطة عمّان في كل موسم بإقبال كبير وملحوظ من شعراء الأردن وعدد من الدول الشقيقة المجاورة مثل المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا وفلسطين واليمن وشهدت المواسم السابقة وصول 41 شاعراً إلى الحلقات المباشرة ضمن قائمة الـ48، فيما تمكن شاعر واحد من بلوغ المرحلة النهائية في الموسم الثامن، وحصد المركز الخامس.
من جانبها تتولى لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، مقابلة المتقدمين وتقييم قصائدهم، لاختيار المتأهلين إلى قائمة الـ100، سواء عبر التقييم المباشر أو من خلال منح البطاقات الذهبية، وصولاً إلى الحلقات المباشرة التي يتنافس فيها 48 شاعراً على لقب وبيرق "شاعر المليون".
يُعَد البرنامج واحداً من أبرز المنابر الأدبية في المنطقة، إذ يسهم في اكتشاف المواهب الشعرية والحفاظ على الهوية والوعي بالتراث مع إبراز مواهب جديدة من مختلف الدول.
وتحرص هيئة أبوظبي للتراث الجهة المنظمة للبرنامج، على دعم الشعراء والاهتمام بقصائدهم وتوثيقها من خلال قطاع الشعر والموروث، إذ تم إصدار ما يزيد على 35 ديواناً، توزعت بين 24 إصداراً لدواوين الشعراء، و11 إصداراً لدواوين المواسم السابقة ضمَّ كل إصدار منها قصائد الشعراء المشاركين في حلقات البث المباشر للبرنامج في كل موسم من الحلقة الأولى حتى الحلقة النهائية.

 

المصدر: وام
عمان
شاعر المليون
شاعر
