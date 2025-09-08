«كلباء للمسرحيات القصيرة» يكرِّم عبد الحميد البلوشي

الشارقة (الاتحاد)



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنظم دائرة الثقافة الدورة الثانية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وذلك في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.

ويهدف المهرجان إلى صقل وإبراز المواهب المسرحية، وتُقام فعاليات دورته الجديدة في المركز الثقافي وجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، يحتفي بالفنان المسرحي والتلفزيوني والإعلامي الإماراتي عبد الحميد البلوشي، تقديراً لمسيرته الفنية الثرية وجهوده المتميزة في مجال التمثيل.

وعبّر البلوشي عن سعادته بهذا التكريم، ورفع أسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة، وقال: «الداعم السخي للحركة المسرحية التي أصبحت بفضل رعاية سموه في مكانة بارزة خليجياً وعربياً». وأشاد البلوشي بالمهرجان، مؤكداً أنه «يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الشارقة للأجيال المسرحية الجديدة».

ولد عبد الحميد البلوشي عام 1970، وبدأ مسيرته الفنية الاحترافية عام 1988، حيث شارك في العام نفسه بمسرحية «العصافير تبني أعشاشها» ضمن الدورة الخامسة من أيام الشارقة المسرحية. منذ ذلك الحين، قدّم البلوشي نحو أربعين عملاً مسرحياً متنوعاً بين مسرح الكبار ومسرح الأطفال، وهو شارك في العديد من المهرجانات المسرحية داخل الإمارات وخارجها، منها أيام الشارقة المسرحية، ومهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، ومهرجان المسرح الأردني.

حصل البلوشي على جوائز مهمة عدة مع الفرق التي عمل معها، مثل جائزة أفضل عرض متكامل في أيام الشارقة المسرحية عن مسرحيات «العصافير تبني أعشاشها»، و«حاميها حراميها»، و«بين الجد والهزل». كما نال جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن دوره في مسرحية «الصرير» بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة عام 2014. وإلى جانب المسرح، شارك في العديد من الأعمال في الإذاعة والتلفزيون والسينما. عمل مذيعاً تلفزيونياً وقدّم برامج متعددة، ومن الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي شارك فيها: «حاير طاير» و«وديمة وحليمة»، وفيلم «زمن قاسي».

ويصدر المهرجان كتاباً يوثّق سيرة البلوشي وشهادات حول مساره الفني، كما ستُنظّم جلسة حوارية معه بحضور المشاركين وضيوف المهرجان.