الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

انطلاق موسم أكاديمية الشعر في دورته الثامنة عشرة

انطلاق موسم أكاديمية الشعر في دورته الثامنة عشرة
9 سبتمبر 2025 00:14

أبوظبي (وام)
أعلنت أكاديمية الشعر في هيئة أبوظبي للتراث، عن انطلاق الدراسة للموسم الأكاديمي الثامن عشر 2025، وذلك حتى 8 ديسمبر المقبل، تحت عنوان «الشعر النبطي ودراساته» وبنظام التعليم الهجين.
يتضمن البرنامج التعليمي دراسات تطبيقية وأخرى نظرية عبر عدة مسارات متخصصة تشمل: «مدخل إلى الشعر الفصيح العام والخاص بالإمارات»، و«مدخل إلى الثقافة الشعبية»، و«أوزان وبحور الشعر النبطي»، و«القافية»، و«البناء الفني للقصيدة النبطية»، و«بناء الصورة الشعرية»، و«التقليد والتجديد»، و«المخاطبات الشعرية بين الشعراء»، و«فن الإلقاء الشعري»، و«النقد في القصيدة الإماراتية»، و«جمع الشعر من مصادره الأصلية»، و«الإعلام والشعر النبطي».
وتسعى أكاديمية الشعر في موسمها الأكاديمي الجديد إلى تزويد الطلاب بالمعارف والأدوات اللازمة للتعامل مع الموروث الشعري والأدبي، وتمكينهم من كتابة الشعر بأوزانه وبحوره المختلفة، إلى جانب تطوير مهاراتهم في البحث والتحليل النقدي، وإطلاعهم على تجارب شعرية مؤثرة في المشهد الأدبي، فضلاً عن تدريبهم على الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في الأبحاث والدراسات الشعرية.

أخبار ذات صلة
«تحدي الهدد».. محاكاة رقمية لفن الصقّارة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
«أبوظبي للتراث» تقدم تجربة متميزة لزوار «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»
أكاديمية الشعر
موسم ثقافي
هيئة أبوظبي للتراث
آخر الأخبار
ياسر الدوخي
الرياضة
«عربي الدرّاجات» يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي ويقر خطة التطوير
اليوم 16:00
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©