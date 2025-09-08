انطلاق موسم أكاديمية الشعر في دورته الثامنة عشرة

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية الشعر في هيئة أبوظبي للتراث، عن انطلاق الدراسة للموسم الأكاديمي الثامن عشر 2025، وذلك حتى 8 ديسمبر المقبل، تحت عنوان «الشعر النبطي ودراساته» وبنظام التعليم الهجين.

يتضمن البرنامج التعليمي دراسات تطبيقية وأخرى نظرية عبر عدة مسارات متخصصة تشمل: «مدخل إلى الشعر الفصيح العام والخاص بالإمارات»، و«مدخل إلى الثقافة الشعبية»، و«أوزان وبحور الشعر النبطي»، و«القافية»، و«البناء الفني للقصيدة النبطية»، و«بناء الصورة الشعرية»، و«التقليد والتجديد»، و«المخاطبات الشعرية بين الشعراء»، و«فن الإلقاء الشعري»، و«النقد في القصيدة الإماراتية»، و«جمع الشعر من مصادره الأصلية»، و«الإعلام والشعر النبطي».

وتسعى أكاديمية الشعر في موسمها الأكاديمي الجديد إلى تزويد الطلاب بالمعارف والأدوات اللازمة للتعامل مع الموروث الشعري والأدبي، وتمكينهم من كتابة الشعر بأوزانه وبحوره المختلفة، إلى جانب تطوير مهاراتهم في البحث والتحليل النقدي، وإطلاعهم على تجارب شعرية مؤثرة في المشهد الأدبي، فضلاً عن تدريبهم على الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في الأبحاث والدراسات الشعرية.