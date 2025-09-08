اللوفر- أبوظبي  يكشف عن الفائزين بـ «الزمالات والمنح»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف متحف اللوفر أبوظبي عن أسماء الباحثين الخمسة الفائزين في الدورة الافتتاحية من برنامج الزمالات والمنح الذي أُعلن عن إطلاقه مؤخراً، وهم يُمثّلون مؤسسات أكاديمية من خلفيات ثقافية وجغرافية متنوعة.

تلقى البرنامج، الذي يهدف إلى دعم الأبحاث الأصلية في مجالات تاريخ الفن، ودراسات المتاحف، والآثار، وعلوم التراث، وحفظه، وصونه 173 طلباً من مختلف أنحاء العالم.

يُشجع برنامج الزمالات والمنح البحث النقدي، ويُعزز التعاون الأكاديمي الدولي؛ حيث يوفر للباحثين إمكانية وصول غير مسبوقة إلى البنية التحتية البحثية المتطورة في المتحف، ويشمل ذلك مركز المصادر، ومركز الحفظ، والمختبر العلمي الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ومن المقرر أن يعمل كل زميل عن كثب مع مجموعات متحف اللوفر أبوظبي، ومعروضاته، وموارده البحثية لإنتاج أبحاث أصلية تُعيد تصوّر كيفية سرد قصص الفن، والثقافة، والتاريخ، لا سيما من خلال دمج وجهات نظر مستمدة من سياقات ثقافية متنوعة، بما في ذلك تلك القادمة من دول الجنوب العالمي.

يرتكز البرنامج البحثي على ثلاثة محاور موضوعية رئيسية، هي: التاريخ العالمي للمتاحف، ومجموعات المقتنيات، انتشار الأنماط الفنية والصور والنصوص المواد الثمينة، وطرق التبادل التجاري.

يُجسد هذا الاختيار جوهر رسالة البرنامج لجمعه مفكرين من حول العالم تتناغم أبحاثهم مع رؤية متحف اللوفر أبوظبي في الشمولية والحوار الثقافي العابر للحدود.

والباحثون الخمسة هم: سهيلة المنصوري، هيلينا بارانها، روميساء طلحاوي، ميزوهو إيكيدا، وحامد كشميرشيكان.