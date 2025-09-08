مركز سالم بن حم الثقافي ينظم محاضرة عن السنع الإماراتي

العين (الاتحاد)

نظم مركز سالم بن حم الثقافي محاضرة توعوية بعنوان: «السنع الإماراتي وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي»، قدمها الدكتور سالم الكتبي، بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس المركز، والشيخ سالم بن مسلم بن حم، وعدد من طلاب مدارس العين وأولياء أمورهم.

وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري، في كلمته: «إن السنع الإماراتي يمثل ركناً أصيلاً من هويتنا الوطنية، وقيمة راسخة في تراثنا الذي نعتز به وننقله للأجيال القادمة. وإن توعية أبنائنا بمخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي لا يقل أهمية عن غرس القيم الأخلاقية، لأن بناء الإنسان الواعي هو أساس حماية المجتمع وصناعة مستقبل مزدهر تحت ظل قيادتنا الرشيدة».

وتناول الدكتور سالم الكتبي في محاضرته أبرز القيم المرتبطة بالسنع الإماراتي ودوره في بناء الشخصية المتوازنة للأبناء، كما تطرق إلى التحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات الناشئة، مقدماً مجموعة من التوجيهات العملية للطلاب وأولياء الأمور حول الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الوسائل.

وأوضح الكتبي أن السنع الإماراتي ليس مجرد عادات وتقاليد، بل هو منظومة قيمية متكاملة تغرس في الأبناء الاحترام والمسؤولية والانتماء للوطن، مؤكداً أن تعزيز هذه القيم في المدارس والأسرة يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات السلوكية.

كما شدد على أن الاستخدام الواعي والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي هو السبيل لتجنب مخاطرها، داعياً الطلاب وأولياء الأمور إلى بناء ثقافة رقمية إيجابية تحمي المجتمع وتعزز مستقبله.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً من الطلبة وأولياء الأمور، حيث طُرحت مجموعة من الأسئلة والنقاشات التي عكست اهتمام المشاركين بأهمية الجمع بين الأصالة المتمثلة في القيم الإماراتية، والوعي المعاصر بمتغيرات العصر الرقمي.