مبدعون ونقاد في«ملتقى الشارقة للسرد» بالقاهرة

القاهرة (وام)



انطلقت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، فعاليات الدورة الـ21 من ملتقى الشارقة للسرد، وهي الدورة التي تحمل عنوان «الرواية والذكاء الاصطناعي». ويشارك في فعاليات الدورة مبدعون ونقاد من مصر والعراق وفلسطين واليمن والسودان.

ومن بين المشاركين في حفل افتتاح الملتقى، الذي يقام على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بقلب القاهرة، محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، والدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بمصر، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة.

وبحسب أجندة الملتقى، فإن الفعاليات ستتواصل على مدار يومين، وتتوزّع الدراسات التي ستناقش بالملتقى على أربعة محاور.