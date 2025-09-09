ندوة الثقافة والعلوم تحتفي بالمولد النبوي الشريف

دبي (الاتحاد)



أحيت ندوة الثقافة والعلوم في دبي ذكرى المولد النبوي الشريف بأمسية إنشادية روحانية، حضرها معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي، نائب الرئيس، ود. صلاح القاسم، المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، وبطي الفلاسي، رئيس اللجنة الثقافية، ورجل الأعمال جمال الغرير ود. رفيعة غباش، والفنانان عيد الفرج وإبراهيم جمعة، ونخبة من المهتمين والجمهور.

قدم الأمسية الإعلامي والكاتب جمال مطر، مرحباً بالحضور ومستحضراً قصيدة حسان بن ثابت في مدح النبي، وأكد مطر أن المالد يعيش في ذاكرة كثير من الشعوب، باعتباره فناً أصيلاً في منطقة الخليج العربي، وأن ما يثير الشغف في أداء المالد هو تلك البهجة الروحانية التي تصاحب أداء الفرقة، وقدمت الفقرة الثانية فرقة نجوم الشام.

وأكد بلال البدور، رئيس مجلس الإدارة، حرص الندوة على مواكبة الاحتفالات الروحانية، باعتبارها تقليداً شعبياً يعبر عن حب وتقدير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعزز في الأجيال الشابة تلك المحبة، ويؤكد أن الإسلام دين حب ومودة.