الأربعاء 10 سبتمبر 2025
التعليم والمعرفة

ملتقى «فنون العرائس» يعقد في يناير المقبل

ملصق الملتقى (من المصدر)
10 سبتمبر 2025 01:53

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ضمن التعاون المثمر والحيوي بين وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية والهيئة العربية للمسرح، سَتُنظَم الدورة الخامسة من الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة، بالتعاون والشراكة مع مسرح القاهرة للعرائس في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026، بعد انتهاء فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته السادسة عشرة، والتي تنظمها في القاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026.
ويهدف الملتقى الذي انطلق بمبادرة من الهيئة العربية للمسرح عام 2013 إلى تفعيل دور فنون العرائس والدمى والفنون المجاورة، في استلهام التراث العربي والمشهد الثقافي والفني الجديد، والعمل على إبراز الجوانب المضيئة من الثقافة الموروثة، كمضمون نستطيع تقديمه من خلال فنون العرائس، وتطوير آليات ومضامين العمل في فنون العرائس والفرجة الشعبية لتواكب الجديد من النتاج الإبداعي والمعرفي والإنساني، وتفعيل دور هذه الفنون في المؤسسات التربوية والاجتماعية والمدنية، واستمرار العمل على تفعيل وتوثيق هذه الفنون في البلاد العربية وحفظها من الاندثار.
صرح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله قائلاً: «عملت الهيئة منذ انطلاقتها على تفعيل دور فنون العرائس والدمى وخيال الظل وصندوق العجب والفنون المجاورة، وكذلك دور فنانيها، وذلك إيماناً منها بأهمية الحفاظ على هذه الفنون من ناحية وتطويرها من ناحية أُخرى».

