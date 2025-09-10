«أبوظبي للغة العربية» يوقع اتفاقية مع  «أمازون أليكسا»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز أبوظبي للغة العربية اتفاقية مع «أمازون أليكسا»، يتم بموجبها ترخيص محتوى عربي عالي الجودة لاثنين من مشاريع المركز الرقمية، وإتاحته عبر خدمات المساعد الصوتي «أليكسا» في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتمثل الاتفاقية، التي جاءت كأحد مخرجات «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» التابع للمركز عقب مشاركة «أمازون أليكسا» في دورته الماضية، خطوة نوعية لتعزيز حضور اللغة العربية في الفضاء الرقمي، وتوسيع نطاق تأثيرها الثقافي على المستوى العالمي.

ويتضمن المحتوى المرخص مواد مختارة من مشروعي: «معجم دليل المعاني»، الذي أطلق في عام 2021، ويضم أكثر المفردات العربية شيوعاً على المنصات الرقمية، و«الموسوعة الشعرية»، التي تعد أرشيفاً إلكترونياً مفتوحاً يضم مختارات من الشعر العربي تبرز ثراءه وتنوعه.



خطوة مهمّة

وصف الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الاتفاقية مع «أمازون أليكسا» بالخطوة المهمّة في مساعي المركز لتوسيع نطاق استخدام اللغة العربية، والإفادة من تطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز حضورها لغةً عالمية للثقافة والعلم والابتكار.

وقال: «إن اللغة العربية واحدة من أكثر اللغات الحية مرونة وقدرة على العطاء في مناحي الحياة الوظيفية والإبداعية. وبلا شك فإنّ هذه الشراكة التي تتيح للمتعاملين الوصول للمحتوى العربي لاثنتين من أبرز مبادرات المركز الرقمية: الموسوعة الشعرية، ومعجم دليل المعاني، سيكون لها أكبر الأثر في إثراء المحتوى الرقمي باللغة العربية، وتقريب ذخائره لعشرات الملايين من المستخدمين حول العالم، ليستفيدوا ويستمتعوا بهذه اللغة الحية وذخائرها الثرية بأفضل ما يقدمه العصر الرقمي من إمكانات».



صون التراث

قال الدكتور رافد بن أمين فطاني، المدير العام الإقليمي لـ «أمازون أليكسا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نؤمن في (أمازون) بقدرة تقنيات الصوت على صون التراث الثقافي ونشره، وجعل التفاعلات اليومية أكثر طبيعية. ويعد تعاوننا مع مركز أبوظبي للغة العربية خطوة مهمة في إطار التزامنا المستمر بتعزيز حضور واستخدام اللغة العربية، ودعم سياقاتها المحلية. وبإدراج المحتوى العربي الذي اختاره المركز بعناية في (أليكسا)، لا نسهم في تحسين تجربة مستخدمينا الناطقين باللغة العربية فحسب، وإنما نساعد أيضاً على نشر التراث اللغوي الغني للغة العربية».

وأضاف: «تنسجم هذه الشراكة مع رؤيتنا الرامية إلى تطوير تقنيات تدعم الهوية الثقافية وتحترمها، وتقدّم فائدة عملية ملموسة للمستخدمين في حياتهم اليومية. ويسرّنا التعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية لدعم مساعيه في ترسيخ مكانة اللغة العربية لغةً ديناميكيةً حيةً في العصر الرقمي».



