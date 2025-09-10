تحت رعاية عبدالله بن زايد.. انطلاق أعمال الندوة الدولية عن سلطان العويس في اليونسكو

دبي (الاتحاد)



تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، تنطلق اليوم «الخميس» الندوة الدولية الكبيرة «سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء»، والتي تنظمها مؤسسة سلطان بن علي العويس، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بمقر المنظمة في باريس، وذلك في إطار الاحتفال بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925-2025)، حيث ستستمر ليومين، والتي تعد واحدة من أبرز فعاليات البرنامج الاحتفالي الواسع بمئوية الشاعر الراحل.

تحضر الندوة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة في وزارة الخارجية، والتي ستلقي كلمة في افتتاح الندوة، إلى جانب إرنستو أتون راميريز، مساعد المديرة العامة لقطاع الثقافة في منظمة اليونسكو، وعلي الحاج علي آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونسكو، رئيس المجموعة العربية، والدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.



مشاركات عالمية

يشارك في ندوة «سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء» نخبة من الباحثين والأدباء والشعراء والمستشرقين من مختلف دول العالم، حيث يشارك في اليوم الأول كل من: الدكتورة باربارا ميخالاك من بولندا، والدكتور علوي الهاشمي من البحرين، والدكتورة إيزابيلا كاميرا من إيطاليا، والدكتور شتيفان فايدنر من ألمانيا، والدكتور بطرس حلاق من فرنسا، والأستاذ عبد الغفار حسين والدكتورة فاطمة الصايغ والدكتور يوسف الحسن والأستاذ عبد الحميد أحمد من الإمارات.

وفي اليوم الثاني يشارك كل من: الشاعر شوقي عبد الأمير والدكتورة بيندكت لوتيليه من فرنسا، والدكتور سليمان موسى الجاسم والدكتور عبد الخالق عبدالله والأستاذ إبراهيم الهاشمي من الإمارات، والشاعر علي جعفر العلاق من العراق، والشاعر شوقي بزيع من لبنان، والشاعر كريم معتوق من الإمارات، والشاعر حسين درويش من سوريا.





معارض

على هامش الندوة، تنظم المؤسسة معرضاً تشكيلياً بعنوان «كلمات تهوى الجمال»، مستوحى من شخصية العويس أو أشعاره، يضم 28 لوحة فنية بين خط وتشكيل وحروفيات مذهبة ومزخرفة بريشة ألمع الفنانين العرب والعالميين.

وقد استوحت جميع الأعمال المشاركة في المعرض موضوعاتها من الشاعر سلطان العويس، حيث تجلّت في الأعمال النحتية والتشكيلية ملامح من حياة الشاعر وأفكاره وقيمه الوطنية.

أما في لوحات الخط والزخارف، فقد حضرت أبيات شعرية ذاع صيتها لسلطان العويس، تحوّلت إلى أيقونات فنية ملوّنة ومذهّبة، عكست الفهم العميق للفنانين لمعاني شعره، سواء على المستوى الوجداني أو الوطني أو الاجتماعي.



معرض صور

كما يقام في القاعة ذاتها معرض لصور سلطان العويس مع شخصيات ورموز وطنية وأدباء ومفكرين عرب من الذين فازوا بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، ويضم معرض الصور 17 صورة ترصد جانباً من حياة الشاعر الراحل. فضلاً عن معرض كتب مصغر من إصدارات المؤسسة بمناسبة المئوية، وبالإضافة إلى ترجمات لأشعار سلطان إلى الفرنسية ترجمها أنطوان جوكي وترجمتها إلى الإنجليزية د. أمنية أمين، وحملت الترجمتان عنوان «رماد الحب»، كما سيطرح في المعرض كتاب «سلطان بن علي العويس سيرة وطن وعطاء»، تأليف إبراهيم الهاشمي، وكتاب «الألق الشعري في شعر سلطان العويس»، تأليف د. سمر روحي الفيصل.