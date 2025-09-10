انطلاق الموسم المسرحي الـ 18 غداً

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ضمن مبادرات جمعية المسرحيين في الإمارات، وبرعاية كريمة ودعم سخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق مساء غدٍ الجمعة، عروض الموسم المسرحي في دورته الثامنة عشرة، في أسبوعيه الأول والثاني، من على قاعتي المركز الثقافي بمدينة خورفكان ومسرح دبا الفجيرة، وتستمر حتى العشرين من شهر سبتمبر نفسه، لتنتقل العروض بعد ذلك وفي أواخر شهر أكتوبر القادم، في أسبوعيها الثالث والرابع، إلى إمارة أم القيوين ومدينة كلباء.



أهم العروض

سيكون جمهور مدينتي خورفكان ودبا الفجيرة، على موعد مع أهم العروض المسرحية التي قدمت في أيام الشارقة المسرحية في دورتها الماضية، وتطرح العروض أهم القضايا الاجتماعية التي تشغل المجتمع، وبمضامين تقترب من المشاهد، وتلامس واقعه اليومي، وبمشاركة نخبة من نجوم المسرح والتلفزيون في الإمارات.

أول العروض، مسرحية «عرائس النار»، من تأليف الدكتورة باسمة يونس، وإخراج الفنانة إلهام محمد، وتمثيل الفنانين: عبدالله مسعود، سارة السعدي، عذاري، وبدرية العلي. أما العرض الثاني، فهو مسرحية «عرج السواحل» لمؤلفها الكاتب الراحل سالم الحتاوي، وإخراج الفنان عيسى كايد، وتمثيل سعيد سالم، عبدالله سعيد، أحمد مال الله، هيفاء العلي وآخرين. ويلتقي الجمهور في ثالث العروض مع الفنان إبراهيم سالم في مسرحية «علكة صالح» من تأليف الفنان علي جمال وإخراج الفنان حسن رجب، وتمثيل الفنانين فيصل علي، محمود القطان، سالم التميمي، دلال شرايبي، علي نبيل وآخرون. وآخر عروض الموسم مسرحية «صرخات من الهاوية» لكاتبها عبدالله إسماعيل عبدالله، ومخرجها الفنان عبدالرحمن الملا، وتمثيل كل من الفنانين عبير الجسمي، عادل سبيت، وآخرين.

وجميع العروض الأربعة كان لها صداها الواسع إبان عرضها في أيام الشارقة المسرحية في مارس 2025، ونال عدد منها العديد من الجوائز، بالإضافة إلى تمثيل بعضها المسرح الإماراتي في المحافل المسرحية الخارجية، كما فعلت مسرحية «علكة صالح» بمشاركتها المتميزة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الأخيرة التي أقيمت في سبتمبر الجاري.

وعن الموسم المسرحي، وحضوره المهم في المشهد الاجتماعي والمسرحي المحلي، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، الجهة المنظمة لهذا الحدث، الكاتب إسماعيل عبدالله: «عاماً بعد عام، ودورة بعد أخرى من دورات الموسم المسرحي، يزداد إقبال الجمهور على حضور العروض، لمسنا ذلك من خلال التفاعل الجيد والنوعي مع ما يقدمه نجوم الموسم المسرحي والفرق المسرحية المشاركة، حيث إننا نحرص في جمعية المسرحيين على البناء على ما تحقق من منجز، ومضاعفة الجهود من أجل أن تواصل عروض الموسم المسرحي ألقها وتفاعل الجمهور معها، هذه العروض وفرت متنفساً جيداً لكل راغب بالتعرف على المشهد المسرحي المحلي من كثب، ومن فاتته فرصة حضور العرض الأول لها في أيام الشارقة المسرحية، كما أن العروض تم اختيارها بعناية من بين عروض الأيام، من تلك التي ترصد يوميات المجتمع، وتسلط الضوء على أهمها، ونحن في كل ذلك».