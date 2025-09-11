الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الشارقة للفنون» تفتح باب المشاركة في «الشارقة، وجهة نظر»

شعار مؤسسة الشارقة للفنون
11 سبتمبر 2025 21:08

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التقدم للمشاركة في النسخة الثالثة عشرة من معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة، وجهة نظر»، المقرر إقامته في يوليو 2026.
يرحّب المعرض بالفنانين العاملين بمختلف الأساليب والمقاربات ومن جميع الدول، ويشجّع على التقدّم بمقترحات تتخطى حدود التصوير الفوتوغرافي الحالية، ويتطلع إلى آفاق جديدة في هذا السياق، حيث سيتم اختيار أربعة فنانين من خلال هذه الدعوة المفتوحة، وسيتلقّى كل منهم رسوم إنتاج بقيمة 40,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى أجر منفصل للفنان، لتطوير سلسلة فوتوغرافية تُعرض في النسخة القادمة من المعرض، كما ستُدرج أعمالهم في إصدار مطبوع خاص للمؤسسة.
وابتداءً من هذه النسخة، سيُقام معرض «الشارقة، وجهة نظر»، بشكل دائم في مبنى رواق الفوتوغراف الجديد التابع للمؤسسة، والذي يوفّر مساحة عرض تبلغ 450 متراً مربعاً، مزوّدة بمجموعة من المرافق والموارد.
وبما يتماشى مع هذه التغييرات، يقدّم المعرض قسماً إضافياً في برنامجه يتمثل في دعم إنتاج أعمال فوتوغرافية جديدة.
على المصورين الراغبين في المشاركة تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، في حد أقصاه 31 أكتوبر 2025.

